Crece lista de beneficiados por Rabat: narco italiano y homicida neonazi entre favorecidos

La lista de condenados beneficiados por el Ministerio de Justicia sigue creciendo. A las 56 rebajas de penas a autores de delitos sexuales contra menores, los casos de presos de Punta Peuco y los tres venezolanos que se presentaban como integrantes del Tren de Aragua, ahora se suman un narcotraficante italiano, un homicida neonazi y un condenado por femicidio frustrado. Todos recibieron reducciones de condena mediante decretos firmados por el ministro Fernando Rabat o el subsecretario Luis Silva.

Los nuevos antecedentes fueron revelados este miércoles por Radio BíoBío, que examinó más de mil decretos del Gobierno de José Antonio Kast.

Entre los favorecidos figura Massimiliano Beltrami, italiano vinculado durante su proceso judicial a la mafia, condenado a nueve años por intentar ingresar a Chile 103 kilos de cocaína, avaluados en más de $4.500 millones. El 15 de mayo, Rabat firmó una rebaja de nueve meses y 16 días, adelantando el término de su condena al día siguiente. Su situación actual no pudo ser confirmada por el medio.

Otro beneficiado es Patricio Salas Villar, integrante del grupo neonazi Batallón 38, condenado a 13 años por el homicidio de Isaac Araya Herrera en 2014. El decreto firmado por Silva le concedió una reducción de 21 meses y 97 días, fijando el término de su pena para septiembre pasado.

La investigación también identificó a José Teodulio Zúñiga Argel, condenado por femicidio frustrado tras atacar con un hacha a una mujer en 2019. La víctima perdió dos dedos y sufrió graves lesiones. “Me sacó una lonja de cráneo con el hacha”, relató a Radio Bío Bío. Rabat firmó una rebaja de un mes y seis días para su agresor.

Los beneficios alcanzaron además a otros tres condenados por homicidio: Cristian Delgado Oyarzo, cuya pena disminuyó seis meses por un decreto de Silva; Alan Araya Lemus, favorecido con ocho meses menos por Rabat; y Claudio Faúndez Chacón, a quien el ministro redujo 13 meses.

Dos firmas, dos criterios

Los documentos también exhiben una diferencia relevante. Mientras el decreto firmado por Rabat para el narcotraficante italiano sostiene que Justicia no estaba habilitada para rechazar el beneficio por la gravedad del delito, el suscrito por Silva para el homicida neonazi afirma expresamente que el ministerio sí estaba facultado para denegarlo por ese motivo.

La revelación golpea nuevamente la defensa de Rabat, quien este miércoles, ante la Cámara de Diputados, insistió en que su cartera se limita a formalizar las decisiones de las comisiones evaluadoras. No reconoció errores en las rebajas, aunque admitió que el procedimiento no escucha a las víctimas y responsabilizó al Congreso por vacíos legales.

El Mostrador ya había informado sobre beneficiados con informes que advertían riesgo de reincidencia, reducciones de condena a presos por violaciones a los derechos humanos y el cambio de criterio aplicado por Justicia durante la propia gestión de Rabat.

La crisis también abrió un frente político para La Moneda. La Democracia Cristiana confirmó que impulsará una acusación constitucional contra el ministro y exigió la salida de Silva. Pese a las presiones, incluso desde sectores oficialistas, el Presidente Kast mantiene su respaldo al titular de Justicia.