UDD: mayor educación de los padres explica hasta el 74 % de la caída de la segregación escolar

La mayor escolaridad de los padres, y no exclusivamente las reformas al sistema educativo, aparece como el principal factor detrás de la disminución de la segregación escolar en Chile. Así lo establece un estudio de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo (UDD), que identificó una caída de este indicador del 33 % en 4° básico y del 28 % en II medio entre 2008 y 2025.

La investigación, elaborada por Mauricio Bravo Rojas e Isaac Fierro Silva, concluyó que el aumento del nivel educacional de los padres explica el 58 % de la reducción en 4° básico y el 74 % en II medio. Se trata de una transformación intergeneracional que comenzó décadas antes de la Ley de Inclusión de 2015 y de la implementación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) desde 2016.

Los datos muestran la magnitud del cambio: en 2008, el 31 % de los estudiantes de 4° básico tenía padres que no habían completado la enseñanza media, proporción que cayó al 11 % en 2025. En paralelo, quienes tenían al menos un padre universitario aumentaron del 18 % al 35 %.

“La transformación más relevante es un proceso intergeneracional que comenzó varias décadas antes”, sostuvo el vicedecano de la Facultad de Educación UDD, Mauricio Bravo, quien vinculó el fenómeno con la expansión de la enseñanza media, su obligatoriedad desde 2003 y el mayor acceso a la educación superior.

El efecto territorial y las brechas de aprendizaje

El estudio también identificó que la mayor distribución territorial de las familias universitarias explica un 32 % de la reducción de la segregación en 4° básico. En comunas como Cerro Navia, la proporción de padres universitarios aumentó del 5 % al 16 % entre 2015 y 2025, mientras que en Renca pasó del 7 % al 19 %.

Otro 34 % de la disminución se atribuye a la mayor presencia de familias universitarias en establecimientos que anteriormente concentraban estudiantes cuyos padres tenían menor escolaridad.

Pese a estos avances, persisten diferencias en los resultados académicos. En 2008, los hijos de padres universitarios obtenían 11 puntos SIMCE más que sus compañeros de una misma escuela. En 2025, esa diferencia aumentó a 13 puntos. Sin embargo, la brecha entre establecimientos de nivel socioeconómico alto y bajo se redujo de 72 a 39 puntos.

“Esto se explica, principalmente, porque las escuelas que atendían a estudiantes de menores recursos mejoraron sus resultados, que es donde precisamente más aumentaron los padres universitarios”, explicó el investigador Isaac Fierro.

Ministra Arzola cuestiona efectividad del SAE

Durante la presentación del estudio, la ministra de Educación, María Paz Arzola, cuestionó los resultados del Sistema de Admisión Escolar respecto de uno de sus principales objetivos.

“El SAE se creó con el objetivo explícito de terminar con la elevada segregación socioeconómica de nuestro sistema escolar. Y pese a diversos esfuerzos, la verdad es que lo que hoy día vemos es que esta política no parece haber cumplido con ese propósito”, afirmó.

La secretaria de Estado sostuvo que la segregación responde a múltiples factores, entre ellos la distribución territorial de las familias y las diferencias socioeconómicas entre comunas y barrios.

El informe también identificó un fenómeno que contrarrestó parte de los avances: el traslado de matrícula hacia establecimientos más homogéneos, especialmente particulares pagados. Entre 2015 y 2025, la matrícula de este sector creció un 25 %, mientras la matrícula total del sistema permaneció prácticamente estable.

Según los investigadores, esta reasignación contribuyó a aumentar la segregación, contrarrestando el equivalente al 24 % de la reducción observada en 4° básico y al 14 % en II medio. Parte de este movimiento se vincula con establecimientos subvencionados que pasaron al régimen particular pagado tras las exigencias de la Ley de Inclusión.

Para Arzola, los resultados muestran la necesidad de evaluar con mayor rigor las políticas educativas. “Lo que este estudio nos indica es que pareciera que lo que más ha contribuido a reducir la segregación socioeconómica del sistema escolar son políticas que no necesariamente tuvieron ese objetivo como uno de sus propósitos principales”, concluyó.

La investigación utilizó cuestionarios de padres del SIMCE, quince encuestas CASEN entre 1990 y 2024, registros oficiales del Ministerio de Educación y postulaciones al SAE. Su conclusión central es que la reducción de la segregación ya estaba en marcha antes de las reformas escolares de la última década, aunque el análisis no permite descartar efectos adicionales de esas políticas.

Si quieres revisar el estudio completo, sigue el link.

Cómo bajó la segregación escolar en Chile