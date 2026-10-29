Enade: Kast y Quiroz juegan de local, sacan aplausos y les pasan la pelota a los empresarios

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¡Buenas y feliz jueves! A menos de una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, dos episodios ponen sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto poder tienen las grandes tecnológicas sobre la democracia y la geopolítica? Quienes nos siguen en nuestro podcast Corea del Centro, saben que es un tema que me tiene obsesionado.

Ya no se trata solamente de redes sociales, algoritmos o negocios multimillonarios. Se trata de empresas privadas, controladas por una persona, capaces de influir en campañas electorales y en operaciones militares. El concepto de soberanía comienza a tener otro significado. O como dice el periodista argentino Carlos Pagni, “la fantasía de todo un sector del mercado internacional, sobre todo el radicado en Silicon Valley, (…) es un mundo casi sin Estado”.

La elecciones en Brasil y la guerra en Ucrania pusieron el tema en primera plana. En plena campaña presidencial brasileña, usuarios de Meta denunciaron que el nombre de Lula desaparecía de las búsquedas de Instagram y que sus publicaciones sufrían restricciones.

Una investigación de Folha de S.Paulo reveló comunicaciones internas de Meta que reconocían problemas que perjudicaron al mandatario, mientras las plataformas recomendaban contenidos de su rival, Flávio Bolsonaro. Meta atribuyó los incidentes a fallas técnicas y negó cualquier interferencia política. La justicia electoral brasileña exigió explicaciones. Lula dijo que comenzará a postear diariamente en redes para tener una comunicación directa con el pueblo. Es otro ejemplo de que liderar es comunicar.

Segundo caso: Elon Musk, Ucrania y el poder de apagar la guerra. Una investigación de Reuters confirmó que Musk ordenó restringir la cobertura de Starlink en zonas de Ucrania durante una contraofensiva de 2022, afectando comunicaciones y operaciones con drones. Y el sábado pasado Reuters agregó otro dato: tanto la administración Biden como la de Trump han recurrido a la compañía para modificar el acceso a sus servicios satelitales en distintos conflictos. La infraestructura privada se ha convertido en una herramienta de política exterior.

La agenda para los mercados esta semana la dominaron las reunión de la Fed, Banco Central y la Enade. El Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 4,5%. Reconoce presiones inflacionarias, pero advierte que la debilidad de la economía podría ser más persistente. En el mercado crecen los que apuestan a que en diciembre el BC tendrá que subir las tasas y eso le dio una mano al peso versus el dólar. Atentos a las cifras de empleo y sectoriales de hoy y mañana.

En Estados Unidos, la Fed decidió no tocar las tasas, pero Wall Street sigue apostando por una subida en diciembre. Eso sí, sorprendió al anunciar que a partir de 2027 dejará de votar sobre las tasas en todas sus reuniones. Explicó que reservará algunos encuentros para debates estratégicos.

En esta edición de El Semanal Exprés: todo lo que hay que saber de la Enade 2026; la encrucijada que enfrentan Hacienda y el Banco Central; y cómo los empresarios en Chile están afrontando los desafíos de la irrupción de la inteligencia artificial.

Además, la desconocida reunión del ministro Quiroz con la Corte Suprema y el ruido que hace; el discurso que no gustó y la presencia de un empresario que sorprendió a todos.

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ENADE 2026: KAST Y QUIROZ JUGANDO DE LOCAL

Kast y Quiroz juegan de local en Enade, sacan aplausos y les pasan la pelota a los empresarios. El Gobierno llegó en masa a la Enade 2026 y con un mensaje bastante coordinado: nosotros ya hicimos la pega, ahora les toca a ustedes. El problema es que la economía sigue débil, la inflación amenaza con complicarse y las encuestas muestran que la luna de miel con La Moneda terminó.

Era como jugar de local. José Antonio Kast y Jorge Quiroz debutaron este miércoles en el encuentro anual como Presidente y ministro de Hacienda, ante un auditorio lleno de empresarios y con buena parte del gabinete acompañándolos. Hubo aplausos, risas y un ambiente bastante más amistoso que el que enfrenta el Gobierno fuera del Metropolitan Santiago. Aunque también hubo momentos incómodos, como cuando Kast pidió aplausos para su esposa, María Pía Adriasola.

El mensaje de ambos fue uno solo: ahora les toca a ustedes. Kast hizo una rendición de cuentas de sus primeros siete meses y defendió las medidas económicas, tributarias y de seguridad de su administración. Su argumento fue que el Gobierno está cumpliendo lo prometido para recuperar la inversión y el empleo. Y lanzó la pregunta a los empresarios: “La pregunta es si ustedes están dispuestos a hacerla”.

Quiroz fue el más aplaudido y también un poco más ideológico. “No hay nada que reemplace a la iniciativa privada para generar progreso. Nada”, sentenció, apelando a un relato ochentero de Chicago Boy, aunque él fue a Duke University. Cuestionó el relato de que el Estado puede resolver los problemas económicos y aseguró que Chile tiene que recuperar el ritmo de inversión perdido.

Y hubo recados bastante menos amistosos: apuntó directamente al Tribunal Constitucional por el recurso contra los cambios a la normativa urbanística. Advirtió que la ofensiva judicial puede retrasar la recuperación de la construcción. El ministro parece que quiere menos permisos, menos tribunales y más proyectos andando.

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UNA ECONOMÍA CON MÁS INFLACIÓN Y MENOS CRECIMIENTO

Banco Central y Quiroz: la inflación no da tregua, la economía no despega y Hacienda promete un boom de inversión. Es un poco el resumen de lo que dijeron tanto el Consejo en su comunicado luego de la RPM como el ministro de Hacienda en la Enade.

La economía chilena está atrapada en una combinación cada vez más incómoda: crecimiento cercano a cero, inflación que amenaza con acelerarse y un Banco Central que, en lugar de bajar las tasas para estimular la actividad, podría verse obligado a subirlas. El Consejo mantuvo la TPM en 4,5%, pero lanzó una advertencia que no pasó inadvertida en el mercado: “Los riesgos para la inflación han aumentado de forma relevante”.

Santander y Scotiabank coinciden en el diagnóstico, pero no en la receta. Santander proyecta crecimiento nulo este año e inflación de 5,5% a diciembre, aunque apuesta a que las tasas se mantendrán en 4,5% durante 2027.

Scotiabank es más pesimista: anticipa una contracción del PIB de 0,3% y cree que el Central subirá las tasas en 25 puntos base en diciembre, con riesgo de llevarlas hasta 5%. Ambos esperan que el próximo IPoM traiga malas noticias: menos crecimiento y más inflación.

Y en ese escenario apareció Jorge Quiroz en Enade, con una dosis de optimismo que contrasta con los números de la coyuntura. El ministro de Hacienda ratificó que la economía crecerá 3,3% en 2027, que la inversión aumentará 8,1% y que su objetivo es llevar el crecimiento tendencial al 4%. “No tengo miedo de equivocarme por ambicioso”, dijo ante un empresariado que lo aplaudió. Su receta: menos impuestos, menos permisos y una inversión privada que vuelva a ser el motor de la economía.

Pero Quiroz tampoco pudo esquivar las malas noticias. Reconoció que seguiremos viendo Imacec negativos en los próximos meses, anticipó una caída de 15% en la producción minera de septiembre y calificó al sector como un “lastre”. Su argumento es que, descontando la minería, hay señales de recuperación: proyecta un avance desestacionalizado de 1,8% en la actividad no minera. El problema es que esa recuperación todavía no alcanza para cambiar el cuadro general.

Y ojo con la agenda de los próximos días. Este jueves 29 de octubre conoceremos las cifras de empleo de septiembre; el viernes 30 se publican las sectoriales de septiembre y el próximo lunes el nuevo Imacec. Será una prueba inmediata para el diagnóstico de Quiroz. Porque una cosa es prometer que la economía va a despertar en 2027 y otra muy distinta es explicar por qué sigue dormida en 2026.

En los pasillos de la Enade, la gran pregunta que se hacían es cuánto tiempo puede sostenerse el optimismo oficial antes de que los datos obliguen a revisar las expectativas.

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Un mensaje de Novandino

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LA MESA: LA REVOLUCIÓN IA SORPRENDE AL EMPRESARIO CHILENO

La inteligencia artificial (IA) llegó a las empresas chilenas y parece que encontró a buena parte de sus líderes mirando para otro lado. Esa es una de las conclusiones de la última Mesa Redonda de PROhumana, que reunió a 46 líderes de 38 empresas y organizaciones.

El diagnóstico: la tecnología avanza a toda velocidad, pero los directorios, las estructuras de gobierno y la preparación de los trabajadores no logran seguirle el ritmo.

“Estamos como en el primero básico de lo que significa enfrentar esto. Hay muy pocas empresas que están en cuarto”, advirtió Soledad Teixidó, fundadora de PROhumana, en conversación con La Mesa de El Mostrador.

Y apuntó directamente a los directorios: “Los gerentes generales están enfrentando esto y lo están tratando de administrar, pero sus directorios no están avanzando de la misma forma”.

Ojo con el empleo: antes de los despidos, viene el freno a las contrataciones. Teixidó reveló que las empresas participantes están descubriendo que pueden hacer más con los equipos existentes. “No nos están reduciendo empleo, pero no nos están generando nuevo empleo”, dijo.

La brecha entre la adopción tecnológica y su control ya está generando situaciones insólitas. Teixidó contó que un gerente general descubrió durante una capacitación que más de 80 personas de su empresa utilizaban una herramienta de IA que no estaba autorizada.

Y está el factor cultural chileno. Frente a empresas tradicionalmente jerárquicas y verticales, la IA exige organizaciones más horizontales, equipos multidisciplinarios y mayor flexibilidad.

“No tenemos adaptabilidad al cambio, somos mucho más reticentes a eso”, reconoció Teixidó. Su descripción de lo que está ocurriendo fue gráfica: “El cambio es como que te entró una ola, un maremoto, y tienes que hacerte cargo de eso”.

Pero la pregunta más incómoda es otra: ¿la IA estará al servicio de las personas o serán las personas las que deberán adaptarse a los algoritmos? La respuesta de Teixidó no es tranquilizadora: “Yo creo que estamos más en lo último todavía (…). No nos estamos haciendo esa pregunta esencial”.

Para ver la entrevista completa de La Mesa, haz clic en este enlace o en el video de portada.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

Lo que se habló en los pasillos de la Enade y otras perlitas del Lollapalooza empresarial, versión 2026:

– Los recados institucionales del ministro Quiroz. En su presentación reveló conversaciones con la Corte Suprema para acelerar causas vinculadas a inversiones. En particular, que los Tribunales Ambientales lleguen a acuerdos, pero que demoren meses y meses en publicar el fallo.

Lo polémico. Algunos dicen que lo que hizo Quiroz es lobby a la Suprema. Otros señalan que es una presión velada del Ejecutivo a otro de los poderes del Estado y que la relación tiene que hacerse a través del ministro de Justicia. Un exministro presente en la Enade dijo que “Quiroz es vivo, sabe que el Poder Judicial está debilitado y vulnerable y aprovechó de presionar un poquito”.

– La presencia de Julio Ponce. Al empresario no se le ha visto en muchas Enade. Es más, algunos aseguran que es la primera a la que asiste. Se lo vio frágil acompañado de su hija Francisca y del gerente general de SQM, Ricardo Ramos. Cabe recordar que Ponce atraviesa una delicada situación de salud, como Ximena Pérez te lo contó en El Mostrador hace algunas semanas.

El hombre que sorteó intentos de compra hostil en SQM, logró rebajar una multa histórica en el caso Cascadas, no fue incluido en la causa por el financiamiento ilegal de la política y se cayó muchas veces del caballo haciendo salto, tiene un tumor cerebral desde hace un año y medio, por lo cual a veces requiere apoyo. Se trata de un tumor que no es operable, pero se está haciendo tratamientos dentro y fuera de Chile para mitigar sus efectos.

– El debut en la Enade de Renzo Corona como presidente de Icare. Su discurso de apertura tuvo un tono personal que no es común en este encuentro. Reveló que fue tartamudo cuando joven y que hablar en público fue durante años un enorme obstáculo. Contó también que logró superarlo gracias a personas que confiaron en él antes de que él mismo pudiera hacerlo. Una manera de recordarle a un auditorio lleno de empresarios que el talento necesita oportunidades, no solo esfuerzo individual.

– Otro tema que se comentó en los pasillos: la crisis que enfrentan las AFP por el escándalo del fondo E y el enredo comunicacional en el que están metidas. En particular se habló de lo “demoledora” que fue la presentación de Joaquín Cortez, super de Pensiones, en el Congreso. El expresidente de AFP Provida y luego de la CMF fue durísimo en apuntar a las 7 administradoras de fondos de pensiones de haber ignorado advertencias desde 2024.

– Un discurso no bien recibido. Hablo de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. La líder del principal gremio empresarial fue una de las protagonistas, pero su presentación dejó gusto a poco. Un alto ejecutivo de uno de los grandes grupos económicos describió el discurso como “lleno de lugares comunes”. Un consultor con amplios vínculos gremiales lo describió como “una presentación de colegio”.

Cabe recordar que la elección del próximo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio se realizará el 17 de diciembre. En carrera hay 3: Antonio Walker, Félix de Vicente y Richard von Appen. Se rumorea que habrá un cuarto que propondrá la CChC. Walker corre con ventaja.

– Una Enade diferente. Duró medio día y no un día entero como era habitual. Hubo poca presencia de peces gordos, más allá de lo que generó la presencia de Ponce. Del Grupo Luksic se vio muy activo en los cafecitos al CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, y a Isabella Luksic, hija de Jean Paul y vicepresidenta de la fundación de la familia.

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– La fiesta de la IA ya necesita US$ 200.000 millones para seguir bailando. Wall Street se prepara para una nueva prueba de fuego. Microsoft y Google presentan resultados y la pregunta ya no es cuánto venden, sino cuánto siguen gastando en inteligencia artificial y cuándo recuperarán la inversión. Esta semana Meta, SpaceX y Broadcom anunciaron operaciones de financiamiento por cerca de US$ 200.000 millones. Solo Meta busca levantar casi US$ 98.000 millones. Y eso con tasas de interés al alza.

El gran examen viene con Anthropic. La creadora de Claude prepara una salida a bolsa que podría valorarla en hasta US$ 2 billones (millones de millones). Sus ingresos se multiplicaron por 14, hasta US$ 16.300 millones en el primer semestre, pero sigue perdiendo plata. Reportó pérdidas netas de US$ 80.700 millones, aunque la mayor parte corresponde a ajustes contables.

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CUMBRE INMOBILIARIA: CAPITAL QUE CONSTRUYE CIUDAD

En El Semanal de El Mostrador estamos en plena temporada de Cumbres y esta vez queremos invitarte a una conversación abierta sobre el nuevo ciclo inmobiliario chileno.

¿Dónde se construirá el valor inmobiliario de los próximos años? Después de un período marcado por tasas elevadas, menor inversión y dificultades de acceso a la vivienda, el mercado comienza a mostrar señales de recuperación.

Sin embargo, el nuevo ciclo será más exigente: el capital buscará proyectos sólidos, mejores ubicaciones, activos flexibles y desarrollos capaces de responder a nuevas formas de vivir y trabajar.

¿Qué condiciones se necesitan para reactivar la inversión y ampliar el acceso a la vivienda? ¿Cómo están cambiando las decisiones de los compradores, desarrolladores e inversionistas? ¿Qué proyectos y modelos de financiamiento serán capaces de generar valor sostenible? ¿Y cómo podemos convertir esta recuperación en una oportunidad para construir mejores ciudades?

Estaremos con tres protagonistas, con miradas complementarias:

Martín Figueroa, socio de Ameris.

Ariel Magendzo, gerente general de Inmobiliaria Paz.

Fernando Errázuriz, director Capital Markets CBRE.

Fecha: lunes 9 de noviembre, 9:30 a 11:00 a.m. Lugar: Agustinas 720, Salón Copper, Hotel Debaines.

Inscripciones en: cumbre@elmostrador.cl

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.