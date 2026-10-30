Josefina Soto reemplazará a Luis Silva en Justicia tras crisis por rebajas de condenas

La abogada Josefina Soto Larreátegui asumirá como nueva subsecretaria de Justicia en reemplazo de Luis Silva, cuya salida se produce en medio de la crisis que enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y violadores a los Derechos Humanos.

El cambio ocurre en un escenario de fuertes cuestionamientos políticos al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución solicitando al Mandatario la renuncia del ministro y de los subsecretarios de la cartera, como consecuencia de la controversia.

La salida de Silva representa el primer cambio en la conducción de la cartera tras los cuestionamientos por los decretos que permitieron reducir penas y, en determinados casos, anticipar la salida de prisión de los beneficiados.

El perfil de la nueva subsecretaria

Josefina Soto Larreátegui es abogada y cuenta con experiencia en el aparato estatal. Trabajó durante los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera y formó parte del Comité Técnico de Admisibilidad del proceso constitucional de 2023, instancia encargada de velar por el cumplimiento de las bases institucionales establecidas para la elaboración de una nueva Constitución.

La futura subsecretaria también estuvo vinculada al Centro de Estudios Ideas Republicanas, antecedente que la conecta con el entorno político del Partido Republicano, colectividad del Presidente Kast.

Su llegada a Justicia se produce en medio de una controversia que ha puesto bajo cuestionamiento las decisiones adoptadas por la cartera en materia de cumplimiento de condenas.

La defensa de Silva y la presión sobre Rabat

Antes de conocerse su salida, Luis Silva había defendido su participación en la firma de los decretos que permitieron las rebajas de condenas, asegurando que actuó conforme a los criterios jurídicos definidos por el ministro Fernando Rabat y a resoluciones de la Corte Suprema.

“Cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro, y eso fue lo que hice”, sostuvo Silva en una declaración pública.

El exsubsecretario también explicó que inicialmente se rechazaron solicitudes de rebaja, pero que posteriormente fue necesario modificar esas decisiones para cumplir con los fallos judiciales. Asimismo, informó que el ministerio había suspendido la tramitación de nuevas solicitudes y estudiaba mecanismos para revertir los efectos de los beneficios concedidos.

La controversia mantiene la presión política sobre Rabat, cuya permanencia en el gabinete había sido respaldada por Kast. A las solicitudes de renuncia se suma el anuncio de una acusación constitucional contra el ministro, mientras el Ejecutivo concreta el relevo de Silva en la subsecretaría.