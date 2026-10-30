Crisis por rebajas de penas: oposición exige a Kast tomar el control y sacar a Rabat

La crisis por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad sumó un nuevo capítulo con la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva. Mientras el ministro Fernando Rabat permanece en su cargo, la oposición aumentó la presión sobre el Presidente José Antonio Kast y lo emplazó a asumir personalmente la conducción política del conflicto.

El jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, pidió al Mandatario reconsiderar su viaje al Vaticano, programado para la próxima semana, y concentrarse en resolver lo que calificó como la crisis más grave desde el inicio de su administración.

Según informó Radio Bío Bío, el parlamentario sostuvo que las rebajas administrativas de condenas por violación y abuso sexual de menores han generado una situación que exige respuestas desde La Moneda.

“El grave error que el Presidente Kast reconoce, producto de la rebaja administrativa del ministro Fernando Rabat, de condenados por delitos de violación y abuso sexual de menores de edad, ha escalado”, afirmó Leiva, quien aseguró que el episodio ha provocado una verdadera emergencia en el Ejecutivo.

El diputado Luis Cuello (PC) también cuestionó la salida de Silva. “A Luis Silva lo sacan por delatar a Rabat, no por firmar decretos que permitieron liberar a violadores de niños. Grabó un video para salvarse solo y terminó delatando al ministro. Rabat debe irse. Kast debe dejar de proteger decisiones pro pederastas y pensar en las víctimas. El Congreso tendrá que sacarlo”, aseguró.

La senadora socialista, Daniela Cicardini también instó al Presidente a remover al ministro de Justicia. “Las cosas como son. Echaron a Silva por subir un video sin permiso y no por liberar a violadores de niños. Presidente Kast, asuma la responsabilidad y saque al ministro Rabat. El gobierno es un meme, no entienden nada”, señaló.

Pero también hubo fuego amigo, en conversación con Tele13 Radio Marlene Pérez, diputada independiente-UDI calificó la salida de Silva como “súper lamentable, esto creo que ha ido escalando y hubiese querido que se hubiese enfrentado de una manera muy distinta”. En ese sentido, sostuvo que “no me gustaría pensar que él salió porque expresó humanidad, porque expresó sensibilidad en un video que subió en horas de la noche porque eso me parecería muy mal” y agregó que “esto no va a terminar con el escándalo porque esto va a continuar con la acusación constitucional. No tengo ninguna duda de que esto va a seguir escalando”, señaló.

Además, la parlamentaria sostuvo que “aquí se está colocando en riesgo un proyecto político (…) Esto está perjudicando al Gobierno de una manera tremenda y además también está perjudicando al sector, a los parlamentarios”.

Leiva pide suspender viaje al Vaticano

El legislador socialista insistió en que el Gobierno necesita conducción presidencial y recordó que desde la oposición han solicitado la renuncia del ministro de Justicia y de los subsecretarios involucrados.

“Las propias declaraciones del subsecretario y también de líderes y parlamentarios del oficialismo hacen necesario que el Presidente le dé una conducción adecuada a esta crisis, la más grave desde el inicio del gobierno del Presidente Kast”, sostuvo.

Leiva también cuestionó la oportunidad del viaje presidencial. “No creo que sea oportuno”, señaló, y argumentó que la gravedad del conflicto requiere la presencia y el liderazgo del jefe de Estado en Chile.

La visita contempla una audiencia con el papa León XIV el miércoles 4 de noviembre, a las 09:00 horas de Italia, en el Palacio Apostólico del Vaticano, según confirmó la Santa Sede.

Desde el partido Republicano, el el jefe de la Bancada de los diputados, Benjamín Moreno, dijo que ante una posible votación de la acusación constitucional contra el ministro Rabat, “en el Partido Republicano están los 30 votos alineados” y aseguró que no van a “abandonar al Presidente nunca”.

La salida de Silva no detiene los cuestionamientos

La remoción de Luis Silva se concretó este viernes, después de que difundiera un video en redes sociales para explicar su participación en la firma de los decretos cuestionados. En el registro señaló que, cuando subrogaba al ministro, actuaba conforme a los criterios establecidos por Rabat.

El exsubsecretario reconoció que no había consultado previamente al secretario de Estado sobre la publicación. Sin embargo, defendió su contenido y aseguró que buscaba informar a la ciudadanía sobre el procedimiento administrativo.

La decisión del Gobierno dejó a Silva fuera del gabinete, mientras Rabat continúa en el Ministerio de Justicia pese a las solicitudes de renuncia. La oposición mantiene sus cuestionamientos a las responsabilidades políticas por las rebajas de condenas.

El episodio también llega después de que la Cámara de Diputados aprobara, por 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, una resolución no vinculante que solicitó la salida de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira.