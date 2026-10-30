La Moneda interviene Ministerio de Ciencia por quiebre entre ministra Lincolao y subsecretaria Rossi

La Moneda decidió intervenir en el Ministerio de Ciencia ante el quiebre entre la ministra Ximena Lincolao y la subsecretaria Carolina Rossi, cuya relación se deterioró tras meses de diferencias administrativas, acusaciones cruzadas y desvinculaciones de funcionarios. La crisis escaló hasta el Segundo Piso del Palacio de Gobierno y abrió interrogantes sobre la continuidad de Rossi.

Según informó La Tercera, el Ejecutivo dispuso la llegada de Carolina Calvo, exasesora de Economía durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, quien también trabajó como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su incorporación busca reforzar el funcionamiento de la cartera, aunque las partes involucradas tienen distintas interpretaciones sobre su cometido.

El conflicto se profundizó con las salidas de Hernán Tello, jefe de comunicaciones del ministerio, y Nicolás Fuenzalida, asesor cercano a Rossi. Desde el entorno de la subsecretaria sostienen que estas decisiones la dejaron prácticamente sin equipo propio y limitaron su capacidad de gestión.

Por su parte, cercanos a Lincolao atribuyen las diferencias a problemas administrativos de la Subsecretaría, especialmente en ejecución presupuestaria, cumplimiento de compromisos institucionales y relación con los funcionarios.

Acusaciones cruzadas y denuncia por Ley Karin

Uno de los episodios que refleja el deterioro de la relación ocurrió durante una reunión con la Dirección de Presupuestos (Dipres). Según las versiones recogidas por el citado medio, Lincolao retuvo documentación presupuestaria debido a sospechas de filtraciones internas. Rossi habría debido insistir durante aproximadamente cuatro días para acceder a esos antecedentes.

También surgieron cuestionamientos por la supuesta entrega de un dispositivo con información de sistemas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a un funcionario del Segundo Piso. Desde el entorno de la ministra vinculan este episodio con la pérdida de confianza en Fuenzalida, mientras cercanos a Rossi sostienen que se trataba de información relacionada con un proceso de modernización tecnológica.

A estas disputas se sumó una denuncia por Ley Karin presentada por un funcionario cercano a Lincolao contra la subsecretaria. El documento, al que accedió el medio citado, describe supuestos episodios de “tratos vejatorios” y “conducta errática reiterada”.

Las diferencias también alcanzan los indicadores de gestión. La presidenta de la asociación de funcionarios, Bárbara Freire, cuestionó el cumplimiento de compromisos vinculados a los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Desde el sector de Rossi, en cambio, aseguran que prácticamente todos los compromisos con plazos vencidos estaban cumplidos y que la ejecución presupuestaria se acercaba al 70 %.

La intervención de Palacio y el futuro de Rossi

La llegada de Carolina Calvo abrió nuevas interpretaciones sobre el papel de La Moneda. Mientras cercanos a Lincolao presentan su incorporación como un apoyo para la subsecretaria, desde el entorno de Rossi consideran que demuestra la preocupación del Ejecutivo por la magnitud del conflicto.

La disputa también involucra al Segundo Piso. Desde el círculo de la ministra cuestionan la intervención de funcionarios de Palacio, entre ellos Alejandro Irarrázaval y Sebastián Torrealba, mientras cercanos a Rossi rechazan la existencia de una estrategia coordinada contra Lincolao.

El episodio revive las tensiones que antecedieron la salida del exsubsecretario Rafael Araos, quien dejó la cartera en mayo.

Por ahora, Rossi no ha presentado su renuncia, aunque ha transmitido a cercanos que su permanencia depende de cambios en el funcionamiento interno del ministerio. La intervención de La Moneda ocurre mientras ninguna de las dos autoridades ha formalizado públicamente una ruptura.