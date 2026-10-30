El “Profe Silva”: el primer caído por rebajas de condenas y por video contra Rabat

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, fue removido de su cargo en medio de la crisis que enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Su salida ocurre después de que publicara un video para explicar su participación en la firma de los decretos, sin informar previamente al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Según informó La Tercera, la salida de Silva se produce por la intervención del militante republicano que sorprendió a La Moneda y generó cuestionamientos por la forma en que abordó las responsabilidades de la cartera en una controversia que también mantiene bajo presión al titular de Justicia.

El episodio se produjo luego de que se conociera que el Ministerio de Justicia había concedido rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, situación que desató críticas de la oposición y abrió un debate sobre las responsabilidades políticas y administrativas del Ejecutivo.

El video que profundizó la crisis

La noche del jueves, Silva difundió un registro en sus redes sociales para explicar por qué su firma aparecía en algunos decretos. En su intervención aseguró que las decisiones respondían a procedimientos establecidos por ley y a criterios fijados por los tribunales.

“Cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro. Y eso fue lo que hice”, afirmó, apuntando directamente al papel de Rabat en la definición de los criterios jurídicos utilizados.

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El viernes, consultado por la publicación del video, Silva reconoció que no había informado previamente al secretario de Estado.

“Yo no estimé necesario consultarlo con el ministro”, sostuvo, argumentando que su propósito era informar a la ciudadanía y que no había entregado antecedentes distintos de los expuestos por Rabat ante la Cámara de Diputados.

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Presión política sobre Justicia

La controversia ya había escalado al Congreso, donde la oposición anunció una acusación constitucional contra el ministro Rabat, mientras parlamentarios exigieron también la salida de Silva por su participación en la firma de los decretos.

El subsecretario había defendido el procedimiento señalando que, inicialmente, el ministerio rechazó solicitudes de rebaja de condenas, pero posteriormente debió modificar sus decisiones por sentencias de la Corte Suprema.

“En esto, el Estado falló”, reconoció Silva al referirse a la falta de garantías para que las víctimas fueran informadas y escuchadas durante el procedimiento.

La remoción del subsecretario se produce mientras Rabat continúa enfrentando cuestionamientos por las decisiones adoptadas en la cartera y la ofensiva fiscalizadora de la oposición.