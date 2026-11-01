Los fantasmas del fondo E siguen penando en Halloween

La crisis del ministro Rabat terminó robándose buena parte de los titulares de la semana. Pero mientras La Moneda lidiaba con ese incendio, las AFP seguían acumulando problemas. Y este Halloween, los fantasmas que rondan a las administradoras tienen poco de sobrenatural: advertencias que llegaron a sus directorios, investigaciones abiertas y una cuenta que todavía nadie sabe quién terminará pagando.

El fondo E acumula una caída real de 10,39% entre enero y septiembre. Hubo una recuperación parcial en octubre, pero eso no borra las preguntas sobre las inversiones que provocaron el desplome.

El superintendente Joaquín Cortez confirmó esta semana que las AFP recibieron advertencias desde 2024 sobre los riesgos de sus operaciones con derivados.

Ahora las siete administradoras enfrentan procedimientos sancionatorios, la Cámara investiga la fiscalización estatal, Contraloría exige explicaciones al regulador y la Fiscalía inició una investigación criminal.

Esta semana las AFP sumaron otro dolor de cabeza: el cuestionamiento a sus explicaciones sobre el impacto en las pensiones.

El presidente de AFP Habitat, Luis Rodríguez-Villasuso –en una columna de El Mercurio–, defendió sus cálculos y recibió una respuesta de Ignacio Briones, Soledad Hormazábal y Matías Acevedo –a través de X–, economistas partidarios de la capitalización individual que cuestionaron el uso de cifras nominales y la ausencia de comparaciones con rentas vitalicias.

La diferencia no es menor. En un ejemplo actualizado por el propio Rodríguez-Villasuso, una pensión hipotética de un millón de pesos habría bajado apenas 0,81% al 26 de octubre. Pero al considerar la inflación, la caída llegaba a 4,39%. Para una mujer, las cifras mostraban incluso una leve subida de 0,27% en pesos, aunque en términos reales la pensión había perdido 3,35%.

Son simulaciones, no pérdidas idénticas para todos los afiliados, pero muestran cuánto cambia la fotografía cuando se incorpora la inflación.

El problema para la industria ya no es solamente justificar una estrategia que salió mal, sino demostrar que sus explicaciones están a la altura de los ahorros que administra. Las responsabilidades siguen bajo investigación y las compensaciones, sin una fórmula general definida.