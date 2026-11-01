Pulso Ciudadano: aprobación presidencial alcanza nuevo mínimo y 64% está a favor de AC contra Rabat

El Gobierno de José Antonio Kast continúa encontrando nuevos mínimos de aprobación en las encuestas. La última versión de Pulso Ciudadano describe una ausencia mayoritaria de confianza en la actual administración: un 67,5% de los consultados desaprueba la gestión presidencial, 9,9 puntos más que en la edición de septiembre. De la misma manera, su aprobación descendió en 6,1 puntos, llegando así al 22,1%.

La tendencia se repite entre los principales indicadores. La desconfianza en la figura de José Antonio Kast aumentó 3,5 puntos (61,2%), lo que coincide con la caída de su confianza (16,1%, -3,2 puntos). El sondeo también expone un mal desempeño frente a las expectativas, luego de que un 69,4% de los encuestados estimara que el Gobierno es peor de lo esperado.

El fuerte descenso en la medición coincide con la crisis desatada en el Gobierno tras la rebaja de penas de cárcel a condenados por delitos sexuales contra menores. Al respecto, el 71,7% de los consultados expresó que el manejo de la crisis por parte del Ejecutivo fue mal o muy malo, mientras que solo el 14,7 la defendió. De la misma manera, el 74,2% estimó que el Presidente erró en mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el 64,3% está a favor de una acusación constitucional contra el titular de la cartera.

En una imagen más amplia, un 61,8% de los encuestados estima que la situación económica del país es mala o muy mala (+12,1 puntos); un 58,1% que el país avanza “en la dirección incorrecta” (+8,6 puntos); y un 42,4% que el progreso del país va en retroceso 42,4% (+42,4).

Asimismo y por primera vez desde noviembre de 2021, el desempleo se convirtió en la principal preocupación del país al alcanzar el 41,3% de las menciones, 4,6 puntos más que en septiembre. El ítem delincuencia, en tanto, pasó al segundo lugar tras bajar 5,5 puntos y llegar al 39,7%.