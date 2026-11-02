Antes que el rey, Abascal: Kast abre su gira europea con su aliado de la ultraderecha española

La primera postal política del Presidente José Antonio Kast en Europa fue junto a Santiago Abascal, líder del partido español de ultraderecha Vox. Apenas aterrizó este lunes en Madrid, el Mandatario chileno se reunió con uno de sus principales aliados ideológicos en el continente, antes de iniciar sus encuentros con autoridades españolas.

El encuentro marcó el comienzo de su primera gira europea como jefe de Estado y dejó una señal de continuidad en una relación política que ambos dirigentes han cultivado durante años, incluso antes de que Kast llegara a La Moneda.

Fue el propio Abascal quien difundió las fotografías de la reunión, en las que aparecen ambos dirigentes acompañados por sus esposas. En su cuenta de X, el líder de Vox celebró la visita y calificó al Presidente chileno y a la primera dama, María Pía Adriasola, como “amigos y aliados desde hace años”.

“Ha sido un honor y una alegría recibir al presidente de la República de Chile”, escribió Abascal, quien destacó que se trataba del primer encuentro entre ambos desde que Kast asumió la Presidencia en marzo.

El dirigente español explicó que no pudo asistir al cambio de mando en Chile por compromisos electorales en Castilla y León, ni participar en el Foro Madrid celebrado en Santiago en septiembre pasado.

“Por fin he podido darle la enhorabuena personalmente”, agregó.

Ha sido un honor y una alegría recibir al presidente de la República de Chile, @joseantoniokast , y a la primera dama, Pía Adriasola, amigos y aliados desde hace años. Este ha sido nuestro primer encuentro desde su llegada a la presidencia: no pude acompañarlos en la toma de posesión por la campaña electoral de Castilla y León, ni asistir al Foro Madrid en Santiago de Chile, por la invasión de Ceuta. Por fin he podido darle la enhorabuena personalmente

🇪🇸🤝🇨🇱 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 2, 2026

La reunión no fue un acercamiento nuevo. Kast y Abascal comparten una trayectoria de colaboración a través del Foro de Madrid, plataforma impulsada por la Fundación Disenso, vinculada a Vox, que reúne a sectores de la derecha iberoamericana con una agenda de confrontación política frente a la izquierda.

En septiembre, el propio Kast fue anfitrión del quinto encuentro regional de esa organización en Santiago, aunque Abascal no pudo asistir.

El encuentro en Madrid también tuvo lugar en un momento políticamente significativo para España, donde Abascal busca disputar el poder al frente de Vox. La visita presidencial coincidió, además, con una agenda que contempla contactos con otros referentes de la derecha española, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.

Tras la reunión con Abascal, Kast recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, entregada por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, también del Partido Popular.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, por parte de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. 🇨🇱🇪🇸 https://t.co/Bom7qGs7P8 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) November 2, 2026

Durante la ceremonia, el Mandatario afirmó que Chile está “de vuelta en el mundo” y reivindicó la seguridad, el orden y el Estado de derecho como ejes de su administración.

“La seguridad es el primer deber del Estado. Y cuando el Estado no cumple ese deber, no pagan los que tienen más, pagan precisamente los más vulnerables”, sostuvo.

La gira, que Kast definió como “breve pero con visión de Estado”, continuará con una reunión con el rey Felipe VI y posteriores encuentros en Italia y el Vaticano. Su primera jornada, sin embargo, estuvo marcada por el reencuentro con Abascal, uno de sus aliados políticos más cercanos fuera de Chile.

La visita ocurre mientras en Santiago el Gobierno enfrenta una controversia por las rebajas de condena concedidas desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, cuya continuidad ha abierto diferencias incluso dentro del oficialismo.