Se le complica la noche a Trump: demócratas toman ventaja en distritos republicanos

Los primeros resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos comienzan a entregar señales de alerta para el presidente Donald Trump. Con el escrutinio todavía en una fase inicial, los demócratas conservaron dos escaños en el Senado y muestran avances en distritos de la Cámara de Representantes actualmente controlados por republicanos.

Una de las primeras noticias relevantes llegó desde Georgia, donde el senador demócrata Jon Ossoff consiguió su reelección frente al republicano Mike Collins, según las proyecciones de Associated Press (AP) y CBS News.

La victoria tiene especial importancia porque Georgia fue uno de los estados que Trump ganó en las presidenciales de 2024 y constituía una de las oportunidades republicanas para arrebatar un escaño a la oposición.

A ese resultado se suma la reelección del senador demócrata Mark Warner en Virginia, también proyectada por AP. Ambas victorias permiten a los demócratas conservar posiciones en la Cámara Alta, aunque todavía no representan una ganancia neta de escaños.

Pero las señales más relevantes para el equilibrio del Congreso comienzan a aparecer en la Cámara de Representantes, donde se renuevan los 435 escaños.

Según el balance preliminar difundido por EFE, los demócratas encabezan el recuento en 18 distritos actualmente representados por republicanos, mientras estos últimos llevan ventaja en apenas dos distritos en manos de la oposición.

Se trata, sin embargo, de resultados parciales que todavía pueden cambiar a medida que avance el escrutinio y que no equivalen a escaños arrebatados.

La batalla por el control del Congreso

Los republicanos llegaron a estas elecciones con mayoría en ambas cámaras, pero las encuestas previas mostraban un escenario favorable para los demócratas en la Cámara de Representantes.

Para conquistarla, la oposición necesita alcanzar 218 de los 435 escaños, mientras que la disputa por el Senado se presenta más compleja.

En esa cámara, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para llegar a 51 y recuperar el control.

La reelección de Ossoff en Georgia era una condición importante para ese objetivo. Ahora, la atención se concentra en Míchigan, donde los demócratas deben defender otro escaño, y en estados como Maine, Ohio, Iowa, Texas y Alaska, donde buscan derrotar a senadores republicanos.

La jornada también ha estado marcada por una elevada participación. Cerca de 60 millones de estadounidenses emitieron su voto anticipadamente, superando los registros de las elecciones de medio término de 2022.

En paralelo, los primeros sondeos a la salida de las urnas reflejan el descontento con la administración de Trump. Según datos citados por Reuters, alrededor del 70% de los votantes considera que el Congreso debería ejercer mayores contrapesos frente al mandatario, mientras el costo de la vida figura entre las principales preocupaciones.

Aunque todavía es temprano para establecer quién controlará el Congreso, los primeros resultados apuntan a una noche de fuerte competencia para los republicanos.

La incógnita ahora es si las ventajas iniciales de los demócratas se traducirán en suficientes victorias para arrebatar a Trump el control de una o ambas cámaras durante los dos últimos años de su mandato.