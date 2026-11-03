Superintendencia de Pensiones revela que Fiscalía posee la información de movimientos de las AFP

El superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, reveló que, en el marco del proceso de sanción contra las Administradoras de Fondos de Pensiones, el Ministerio Público posee información sobre el manejo de los fondos previsionales.

La autoridad comentó la situación en un foro empresarial, donde confirmó que este sería ““el último eslabón de ese proceso en que se tiene que decidir si acaso hay una sanción o no” contra las AFPs.

Si bien dijo que está “completamente inhabilitado” para dar un juicio y referirse al respecto, sí destacó que la Superintendencia de Pensiones “cuenta con bastante información acerca de los movimientos de los fondos de pensiones”.

“Esa información la ha manejado siempre la intendencia de fiscalización y lo único que ha pasado es que ahora, eso ha pasado al nivel de Fiscalía. Ahí está el proceso y no puedo referirme más que eso”, lanzó el economista y expresidente de la Comisión para el Mercado Financiero.

Luego de revelarse las gravísimas perdidas del fondo E de las administradoras, que llegó al 10,39 %, la Superintendencia inició un proceso sancionatorio contra las AFPs Cuprum, Hábitat, Modelo, PlanVital, ProVida y Uno. El objetivo de la investigación es determinar si las empresas incumplieron sus deberes en el manejo de los fondos de pensiones.