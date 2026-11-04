El código promocional Betano BETMAXCL permite a los nuevos usuarios elegir un bono del 100% hasta $200.000 CLP para deportes o casino. La oferta deportiva añade hasta $20.000 CLP en apuesta gratis y la de casino, hasta 100 giros gratis.

Lee más para saber cómo ingresar el código y obtener tu bono de bienvenida Betano.

¿Cuál es el código promocional Betano?

El código promocional Betano es BETMAXCL y está dirigido a nuevos usuarios de Chile. Al realizar tu primer depósito puedes elegir entre:

bono para apuestas deportivas,

bono de casino

o la modalidad multiproducto.

Solo puedes reclamar una de estas tres ofertas de bienvenida, por lo que debes escogerla al realizar tu primer ingreso y no podrás cambiarla después por otra. En deportes y casino, el depósito mínimo es de $5.000 CLP.

Antes de decidir qué promoción utilizar, puedes consultar también las condiciones actualizadas de el código promocional Betano.

¿Qué ofrece el código promocional Betano BETMAXCL?

El código Betano BETMAXCL permite elegir entre tres bonos de primer depósito: deportes, casino o multiproducto:

Oferta Detalle Código Bono de deportes 100% hasta $200.000 CLP + hasta $20.000 en apuesta gratis; mínimo $5.000; x10 BETMAXCL Bono de casino 100% hasta $200.000 CLP + hasta 100 giros gratis; mínimo $5.000; x40 BETMAXCL Bono multiproducto 100% hasta $100.000 CLP + apuesta gratis + giros; x10 BETMAXCL Bono sin depósito $5.000 CLP tras el registro y la verificación Activar Otras promociones Multibono, Seguro Betano y Misiones, entre otras muchas Revisar promociones Betano Brasil Bono de bienvenida y otras promociones para usuarios en Brasil Código promocional Betano Brasil

Bono de bienvenida Betano para apuestas deportivas

El Betano bono de bienvenida para deportes duplica tu primer depósito con un 100% hasta $200.000 CLP. Para acceder debes ser un nuevo usuario residente en Chile. Sus principales condiciones son:

Bono: 100% del primer depósito.

100% del primer depósito. Máximo: $200.000 CLP.

$200.000 CLP. Depósito mínimo: $5.000 CLP.

$5.000 CLP. Rollover: x10 sobre la suma del depósito y el bono.

x10 sobre la suma del depósito y el bono. Plazo: 90 días.

90 días. Cuota mínima: superior a 1,65.

superior a 1,65. SuperCuotas: no cuentan para completar el rollover.

no cuentan para completar el rollover. Métodos excluidos: los depósitos con Skrill o Neteller no participan.

los depósitos con Skrill o Neteller no participan. Compatibilidad: no puede combinarse con otro bono de primer depósito.

Además del código promocional Betano y el bono porcentual, recibes una apuesta gratis sin requisito de apuesta cuyo importe depende del primer ingreso:

$10.000-$24.999 CLP: apuesta gratis de $3.000.

apuesta gratis de $3.000. $25.000-$49.999 CLP: apuesta gratis de $10.000.

apuesta gratis de $10.000. Desde $50.000 CLP: apuesta gratis de $20.000.

La apuesta gratis asociada a este código de Betano debe utilizarse en un plazo de 7 días desde su acreditación.

Bono de bienvenida Betano para casino

El Betano casino bono ofrece un 100% sobre el primer depósito hasta $200.000 CLP. Debes cumplir las siguientes condiciones:

Depósito mínimo: $5.000 CLP.

$5.000 CLP. Rollover: x40 sobre depósito + bono.

x40 sobre depósito + bono. Plazo: 30 días.

30 días. Métodos excluidos: Skrill y Neteller.

Skrill y Neteller. Tragamonedas: contribuyen un 100% al rollover.

contribuyen un 100% al rollover. Blackjack y ruleta: contribuyen un 10%.

contribuyen un 10%. Apuesta máxima con bono: $30.000 CLP por giro.

El código promocional Betano permite además recibir giros gratis sin requisito de apuesta según el importe depositado:

$10.000-$24.999 CLP: 20 giros de $100.

20 giros de $100. $25.000-$49.999 CLP: 50 giros de $200.

50 giros de $200. Desde $50.000 CLP: 100 giros de $200.

Las ganancias obtenidas con estos giros se acreditan sin rollover adicional, aunque debes utilizarlos dentro de los 7 días posteriores a su entrega. Ten en cuenta que determinadas tragamonedas progresivas o de conteo están excluidas del bono.

Bono multiproducto, Multibono, Seguro Betano y Misiones

Betano ofrece otras promociones:

Bono multiproducto: 100% hasta $100.000 CLP , con depósito superior a $5.000, rollover x10 y 60 días para completarlo. Incluye apuestas gratis y giros según el importe depositado, y permite combinar apuestas deportivas con determinadas tragamonedas.

100% hasta , con depósito superior a $5.000, rollover x10 y 60 días para completarlo. Incluye apuestas gratis y giros según el importe depositado, y permite combinar apuestas deportivas con determinadas tragamonedas. Multibono: añade entre un 3% y un 300% a las ganancias de apuestas combinadas, según el número de selecciones. La cuota mínima por selección es 1,25 y el máximo se alcanza con 30 selecciones.

añade entre un a las ganancias de apuestas combinadas, según el número de selecciones. La cuota mínima por selección es 1,25 y el máximo se alcanza con 30 selecciones. Seguro Betano: reembolsa la apuesta si falla una sola selección en determinadas combinadas de al menos cinco pronósticos. Exige cuota mínima 1,65 y devuelve hasta $25.000 CLP .

reembolsa la apuesta si falla una sola selección en determinadas combinadas de al menos cinco pronósticos. Exige cuota mínima 1,65 y devuelve hasta . Misiones: son desafíos temporales con objetivos y premios variables. Debes pulsar en «Participar» antes de completar los requisitos de cada misión.

Cómo usar el código promocional Betano BETMAXCL paso a paso

Para utilizar el código de bono Betano, el proceso es este:

Entra en Betano y pulsa «Registrarse». Completa tus datos personales y crea la cuenta. Verifica tu correo y la información que solicite Betano. Introduce BETMAXCL en el campo de código promocional. Accede a las promociones disponibles para nuevos usuarios. Elige entre el bono de deportes, casino o multiproducto. Realiza el primer depósito cumpliendo el mínimo de la oferta. Comprueba en tu cuenta que el bono se haya acreditado correctamente.

Ejemplos de cómo liberar el bono Betano de forma fácil

El rollover puede parecer una cifra abstracta hasta que ves cuánto implica realmente. Imagina que haces un primer depósito de $50.000 CLP y Betano añade otros $50.000 de bono.

En apuestas deportivas:

Depósito: $50.000 CLP.

Bono: $50.000 CLP.

Total para calcular el rollover: $100.000 CLP.

$100.000x10 = $1.000.000 CLP en apuestas válidas.

En casino:

Depósito: $50.000 CLP.

Bono: $50.000 CLP.

Total para el cálculo: $100.000 CLP.

$100.000x40 = $4.000.000 CLP en apuestas válidas.

La Betano apuesta gratis funciona aparte: con un depósito de $50.000 CLP o más recibes $20.000 CLP y no tienes que completar un rollover adicional sobre esa apuesta gratis.

¿Existe un código promocional Betano sin depósito?

Sí. El Betano bono sin depósito entrega $5.000 CLP a nuevos usuarios después de registrarse y verificar el correo, sin necesidad de realizar un primer ingreso.

Sus principales condiciones son:

Importe: $5.000 CLP.

$5.000 CLP. Depósito: no es necesario.

no es necesario. Acreditación: automática tras completar el registro y la verificación.

automática tras completar el registro y la verificación. Deportes: rollover x20 con cuotas mínimas de 2,00 .

rollover x20 con cuotas mínimas de . Casino: rollover x40 en tragamonedas.

rollover x40 en tragamonedas. Retiro máximo: $50.000 CLP.

$50.000 CLP. Uso combinado: si repartes el saldo entre deportes y casino, cada parte mantiene su requisito correspondiente.

si repartes el saldo entre deportes y casino, cada parte mantiene su requisito correspondiente. Otras promociones: mientras este bono siga activo, puede impedirte reclamar otras ofertas.

Betano frente a otros códigos promocionales en Chile

Si quieres compararlo con otras casas de apuestas antes de registrarte, revisa la siguiente tabla comparativa:

Operador Oferta de bienvenida Qué la diferencia Betano Deportes/casino: 100% hasta $200.000 CLP + extras Tres opciones de primer depósito Stake 200% hasta USD 2.000 Importe elevado, x40 1win Hasta 500% fiat / 600% cripto + 500 giros Cuatro depósitos Jugabet Hasta 275% / $1.500.000 CLP + giros Paquete de gran tamaño Novibet Deportes: 100% hasta $100.000 CLP + $10.000 en apuesta gratis Rollover más bajo

También puedes revisar el código promocional 1xBet o el código promocional Jugabet. Para conocer su oferta en detalle, consulta la guía sobre código de bono 1xBet Chile.

Betano app para Android e iOS

Imagina que has preparado una apuesta en casa y quieres comprobar cómo va el partido, revisar el cupón para un posible Cash Out o, simplemente, consultar si hay una Misión Betano disponible. Gracias a la Betano app para Android e iOS, todo esto resulta muy cómodo, ya que no tienes que depender de la computadora.

La principal ventaja de la aplicación es la rapidez de acceso, algo clave cuando juegas con frecuencia. A cambio, una pantalla pequeña puede ser menos cómoda para comparar muchos mercados o navegar por un catálogo de casino bastante profundo.

Si apuestas solo ocasionalmente, tampoco necesitas instalarla: la versión web móvil permite acceder desde el navegador.

Métodos de pago y retiros en Betano

Betano ofrece varias alternativas para ingresar y retirar pesos chilenos. Los límites cambian bastante según el método, así que merece la pena revisarlos antes de elegir uno.

Depósitos

Método Comisión Procesamiento Mínimo Máximo WebPay Gratis Normalmente 5 minutos $3.500 CLP $7.500.000 CLP Tarjeta de crédito/débito Gratis Instantáneo $5.000 CLP $7.500.000 CLP Transferencia bancaria Gratis Normalmente 5 minutos $3.000 CLP $7.500.000 CLP Apple Pay Gratis Instantáneo $5.000 CLP $7.500.000 CLP MACH Gratis Normalmente 5 minutos $2.500 CLP $3.000.000 CLP Cripto Gratis Normalmente 5 minutos $10.000 CLP $5.000.000 CLP Skrill Gratis Normalmente 5 minutos $10.000 CLP $7.500.000 CLP Skrill 1-Tap Gratis Normalmente 5 minutos $10.000 CLP $7.500.000 CLP Neteller Gratis Normalmente 5 minutos $10.000 CLP $7.500.000 CLP

Aunque Skrill y Neteller aparecen en el cajero, sus depósitos no califican para los bonos de primer depósito.

Retiros

Método Comisión Procesamiento mostrado Mínimo Máximo Transferencia bancaria N/A Normalmente 1 minuto $10.000 CLP $5.000.000 CLP Tarjeta de crédito/débito N/A Normalmente 1 minuto $15.000 CLP $5.000.000 CLP Neteller N/A Normalmente 30 minutos $20.000 CLP $700.000 CLP Skrill N/A Normalmente 30 minutos $20.000 CLP $700.000 CLP Cripto N/A Normalmente 1 minuto $20.000 CLP $500.000 CLP

Para un Betano retiro, recuerda que la plataforma puede exigir la verificación de la cuenta. Betano indica además que procesa la solicitud en un plazo de hasta 24 horas antes de enviarla a la entidad correspondiente, por lo que el tiempo final puede variar.

¿Betano es confiable y legal en Chile?

Si te preguntas si Betano es confiable, ya que forma parte de las mejores casas de apuestas en Chile recogidas por el ranking de PrensaFútbol, la plataforma pertenece a Kaizen Gaming International Limited, empresa establecida en Malta.

La Malta Gaming Authority mantiene actualmente activa su licencia B2C MGA/CRP/152/2007, destinada a servicios de juego ofrecidos directamente a consumidores.

Esta licencia internacional no equivale a una autorización específica para operar apuestas online en Chile. La Superintendencia de Casinos de Juego señala que la explotación comercial de las plataformas no está autorizada plenamente por la legislación chilena.

El Boletín 14.838-03, que busca regular las plataformas de apuestas online, continúa en segundo trámite constitucional y comenzó su discusión particular el 27 de octubre de 2026.

Juego responsable en Betano

Betano ofrece herramientas de control como límites de depósito, pausas y opciones de autoexclusión. Antes de jugar, define de antemano cuánto dinero y tiempo quieres dedicar a las apuestas y no intentes recuperar lo perdido aumentando el importe de tus jugadas.

No utilices fondos destinados a gastos necesarios. Si deja de divertirte, detén la actividad y busca ayuda. Solo para mayores de 18 años. Si estás en Brasil revisa esta guía sobre las mejores casas de apuestas de Brasil.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Betano

¿Cuál es el código promocional Betano?

El código promocional Betano es BETMAXCL y debes introducirlo durante el proceso de registro o activación de la oferta correspondiente.

¿Dónde se ingresa el código promocional Betano?

En el campo destinado al código promocional durante el registro o al seleccionar la promoción.

¿Cuál es el rollover del bono de bienvenida?

El bono deportivo exige x10 sobre depósito + bono y el de casino, x40.

¿Hay un Betano bono sin depósito?

Sí. Betano ofrece $5.000 CLP tras completar el registro y la verificación.

¿El bono Betano funciona en la app?

Sí. Puedes gestionar promociones y consultar bonos desde la aplicación.

¿Puedo usar el bono si ya tengo cuenta?

No para los bonos de primer depósito, reservados a nuevos usuarios.

¿Cuánto tarda en acreditarse el bono Betano de bienvenida?

Depende de la promoción y de haber completado sus requisitos. El bono de registro se acredita tras la verificación. También puedes comparar el código promocional Betano con otras opciones populares como el código promocional Jugabet.

¿Qué pasa si estoy fuera de Chile?

El código cambia según la región en la que estés. Mira esta guía sobre el código promocional Betano Brasil o revisa el ranking de casas de apuestas verificadas.