“¿Quién dijo que todo está perdido?”: Jara valoró victoria demócrata en elecciones de Estados Unidos

La excandidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, destacó el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones parlamentarias y estatales de los Estados Unidos.

La tienda opositora derrotó ampliamente a los republicanos y demostró una señal de castigo contra la administración de Donald Trump. De hecho, Jara cuestionó que Trump atribuyera la derrota a que su nombre no estaba en la papeleta, aunque antes había dicho que la elección era prácticamente un plebiscito a su gestión.

“Un poco inconsistente el discurso”, dijo Jara. Más allá del resultado, criticó el discurso del líder estadounidense y planteó que esta derrota podría significar un retroceso de las tendencias ultraderechistas.

“Creo que el discurso de odio, el discurso de tratarnos como enemigos entre nosotros, el discurso de querer aplastar otros países y poner las condiciones que vulneran sus principios soberanos está retrocediendo”, indicó.

A juicio de la exministra del Trabajo, “el péndulo comenzó a moverse con Lula y sin duda seguirá haciéndolo”. En esa misma línea, aleonó a la oposición al gobierno de José Antonio Kast, cuyo apoyo ciudadano ha disminuido raudamente por varios motivos, políticos y económicos.

“¿Quién dijo que todo está perdido? Fuerza a la oposición en Chile, fuerza a la gente que tiene sentido común y fuerza a la gente que quiere hacer que este país crezca con todos, sin excluir a nadie”, finalizó.