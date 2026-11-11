Kast asegura que Chile tiene combustibles más baratos que el resto de América: cifras lo contradicen

El Presidente José Antonio Kast aseguró este miércoles que Chile tiene precios de combustibles inferiores a los de la mayoría de los países del continente americano. Sin embargo, las cifras internacionales contradicen su afirmación: el país se encuentra entre los que registran los valores más elevados de gasolina en la región.

Según consignó BioBioChile, el Mandatario realizó estas declaraciones durante la ceremonia de puesta en operación de AWS South America (Chile) Region, en medio de las movilizaciones y protestas por el encarecimiento de los combustibles.

“Cuando miramos el precio en otros países, vemos que en Chile, la comparación, es más bajo el precio que en la mayoría de los países del continente americano”, sostuvo Kast, luego de destacar el apoyo estatal a los precios del diésel y la bencina.

Las cifras que contradicen al Presidente

De acuerdo con los registros de GlobalPetrolPrices, plataforma internacional que monitorea los valores de los combustibles, Chile ocupa el puesto 12 entre 36 países y territorios de América ordenados desde el precio más alto al más bajo de la gasolina de 95 octanos.

Los datos, actualizados al 9 de noviembre, establecen que el litro de gasolina en Chile alcanza los $1.536,8, situándose por encima de 24 países y territorios incluidos en la comparación.

La diferencia también se observa a nivel regional: Chile registra el tercer precio más alto de Sudamérica y el noveno de Latinoamérica.

En Sudamérica, únicamente Uruguay, con $2.201 por litro, y Perú, con $1.670,8, superan el valor chileno. En contraste, Argentina registra $1.406,1; Brasil, $1.228,9; Paraguay, $1.195,1, y Bolivia, $578.

Las cifras corresponden específicamente a gasolina de 95 octanos, por lo que no permiten establecer una comparación equivalente para todos los tipos de combustibles mencionados por el Mandatario.

La contradicción entre las declaraciones presidenciales y los registros internacionales se produce en medio de las movilizaciones por el alza de los combustibles, uno de los principales focos de presión sobre el Ejecutivo.