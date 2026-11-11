Nueva alza de combustibles: diésel subirá casi $42 por litro y bencinas aumentarán $38,7

Un nuevo golpe al bolsillo enfrentarán los automovilistas y transportistas a partir de este jueves 12 de noviembre. La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó una nueva alza en los precios estimados de los combustibles, con incrementos que alcanzarán los $41,9 por litro.

El mayor aumento corresponde al diésel, que registrará una variación de $41,9 por litro. En tanto, las gasolinas de 93 y 97 octanos experimentarán un incremento de $38,7 por litro.

El gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular también tendrá un alza de $38,7 por litro, mientras que el kerosene o parafina registrará un aumento más moderado, de $11,5 por litro.

Factores detrás del incremento

De acuerdo con Enap, las estimaciones consideran los precios de importación de combustibles desde mercados internacionales de referencia, particularmente la Costa del Golfo de Estados Unidos.

A estos factores se suman los costos asociados a la importación, como el transporte marítimo hacia Chile, además de las disposiciones del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

El informe de precios estimados se publica semanalmente los miércoles y sus variaciones comienzan a regir a partir de la medianoche del jueves.

Cabe precisar que Enap no fija los precios finales que pagan los consumidores en las estaciones de servicio, ya que estos son determinados por las empresas distribuidoras.