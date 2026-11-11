Actualizan cifras de robo en banco en Concepción: atraco superó los ocho mil millones de pesos

La Fiscalía y la Policía de Investigaciones actualizó el monto que un grupo de delincuentes robó desde una sucursal de un banco en el centro de Concepción.

Según la investigación, dejó un botín para los antisociales de más de 8.520 millones de pesos. Además, se llevaron 80 mil dólares y 30 mil euros en efectivo. La cifra es tan alta que ronda los mayores robos a sucursales bancarias en la historia.

La prefecta inspectora Carolina Namor confirmó que se logró constatar la cifra exacta, como también la cantidad de individuos que participaron del hecho. Al menos 10 personas ejecutaron este delito, con un nivel de preparación poco usual y que ha llamado la atención de las policías.

La investigación concluyó que los sujetos apagaron deliberadamente una cámara de seguridad cercana al banco, con la finalidad de evitar ser detectados. Luego, realizaron un forado desde una casa colindante e ingresaron a través del muro macizo, donde luego destruyeron la bóveda y sustrajeron el dinero.

El fiscal regional, Roberto Garrido, indicó que la investigación es compleja, puesto que los delincuentes utilizaron resguardos suficientes para atrasar cualquier diligencia. Los peritajes continúan en el sitio del suceso para lograr dar con el paradero del dinero y los ladrones que se lo llevaron.