Confirman presencia del gato andino en Parque Aguas de Ramón tras al menos 20 años sin registros

Gracias a un sistema de 12 cámaras trampa implementado por Parque Cordillera con apoyo de Aguas Andinas, se confirmó la presencia de una de las especies más amenazadas de Sudamérica en la Quebrada de Aguas de Ramón, aportando nuevos antecedentes para la conservación de la biodiversidad en la RM.

Gato andino vuelve a ser registrado en Aguas de Ramón: Un sistema de cámaras trampa confirmó la presencia de al menos un ejemplar de gato andino (Leopardus jacobita) en el Parque Aguas de Ramón, después de al menos 20 años sin registros confirmados de la especie en ese territorio.

Un sistema de cámaras trampa confirmó la presencia de en el Parque Aguas de Ramón, después de de la especie en ese territorio. El hallazgo se logró con 12 cámaras trampa: Los equipos fueron instalados en junio por la Asociación Parque Cordillera , con apoyo de Aguas Andinas, en sectores altos y alejados de los senderos del parque para monitorear la fauna sin interferir en su comportamiento.

Los equipos fueron instalados en junio por la , con apoyo de Aguas Andinas, en sectores altos y alejados de los senderos del parque para monitorear la fauna sin interferir en su comportamiento. Más de 766 noches de monitoreo: Entre junio y octubre, el proyecto acumuló más de 766 noches-cámara , período durante el cual se obtuvieron tres registros independientes del felino.

Entre junio y octubre, el proyecto acumuló más de , período durante el cual se obtuvieron del felino. Todavía no saben cuántos ejemplares fueron captados: Aunque las imágenes confirman la presencia del gato andino en distintas oportunidades, aún debe determinarse si corresponden al mismo individuo o a animales diferentes , análisis que se realizará en la segunda etapa del proyecto.

Aunque las imágenes confirman la presencia del gato andino en distintas oportunidades, aún debe determinarse si corresponden , análisis que se realizará en la segunda etapa del proyecto. Es una especie en peligro de extinción: El gato andino es considerado uno de los felinos silvestres de mayor interés para la conservación en Sudamérica y está catalogado en peligro de extinción por la UICN .

El gato andino es considerado uno de los felinos silvestres de mayor interés para la conservación en Sudamérica y está catalogado . Quebrada de Aguas de Ramón funciona como corredor biológico: Los responsables del monitoreo destacan que el sector constituye un hábitat relevante para diversas especies de la precordillera y que el registro entrega nuevos antecedentes para la gestión y conservación de su biodiversidad.

Los responsables del monitoreo destacan que el sector constituye un hábitat relevante para diversas especies de la precordillera y que el registro entrega nuevos antecedentes para la gestión y conservación de su biodiversidad. Las cámaras también registraron otras especies: Entre la fauna detectada figuran vizcachas , una de las principales presas del gato andino, además de zorros culpeo, degús y otras especies nativas .

Entre la fauna detectada figuran , una de las principales presas del gato andino, además de . El monitoreo continuará: El proyecto incluye trabajo de guardaparques de Parque Cordillera y capacitación de profesionales de Conaf, y forma parte de una colaboración más amplia que contempla monitoreo de biodiversidad, restauración ecológica y acciones para proteger las cuencas cordilleranas. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.