Subsecretario Pavez por detención de su padre: “Lo que corresponde es la igualdad ante la ley”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), se refirió este viernes a la detención de su padre, Máximo Pavez Cerda, quien fue arrestado durante la madrugada en la comuna de Colina tras conducir en estado de ebriedad y protagonizar un accidente de tránsito que dejó personas lesionadas.

La autoridad confirmó que tomó conocimiento de lo ocurrido a través de un familiar y sostuvo que la investigación debe desarrollarse sin interferencias, bajo el principio de igualdad ante la ley.

“En la madrugada de hoy tomé conocimiento a través de mi hermano que mi señor padre estaba involucrado en una situación vinculada a una detención por manejo en estado de ebriedad”, señaló el subsecretario.

Según reveló el diario La Tercera, Pavez Cerda fue detenido después de chocar contra una carreta en Colina, accidente que dejó lesionados a sus ocupantes.

Consultado sobre las gestiones que había realizado tras conocer la detención, el subsecretario afirmó que no se había comunicado con otras autoridades. “No he tomado contacto con ninguna otra autoridad”, aseguró.

Pavez insistió en que la situación de su padre corresponde exclusivamente al ámbito de las instituciones encargadas de investigar los hechos y que no debe relacionarse con las responsabilidades que ejerce en el Ejecutivo.

“Esto está en el ámbito de las instituciones, esto está en el ámbito de la igualdad ante la ley y, por lo tanto, lo que corresponde es separar absolutamente las tareas del subsecretario con alguna investigación vinculada a sus familiares por una situación que está siendo investigada”, manifestó.

La autoridad también fue consultada por el estado de salud de su padre y confirmó que se encuentra bien, aunque explicó que todavía no había podido conversar directamente con él.

“Está bien, no podía hablar con él; hay una situación que está siendo investigada y lo que corresponde es la igualdad ante la ley y, por lo tanto, yo, apenas pueda, voy a tomar contacto con mi padre porque es mi papá”, expresó.

Finalmente, el subsecretario reiteró que la detención de su padre no guarda relación con las funciones de la Subsecretaría del Interior ni con otras actividades del Gobierno.

“Pero en ningún caso esto es un tema que tiene que ver ni con la Subsecretaría del Interior ni tiene que ver con ninguna otra actividad vinculada al gobierno y, por lo tanto, lo que corresponde es que las instituciones funcionen para todos los que estamos acá, incluyendo a mi señor padre”, concluyó.