Frei niega ante la justicia que su Gobierno ayudara a Pinochet a fingir una enfermedad mental

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El expresidente rechazó ante la justicia que su administración elaborara un documento para simular problemas de salud mental del exdictador y facilitar su regreso desde Londres. “Yo jamás me habría prestado para un hecho de esa naturaleza”, aseguró en su declaración.