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Frei niega ante la justicia que su Gobierno ayudara a Pinochet a fingir una enfermedad mental
El expresidente rechazó ante la justicia que su administración elaborara un documento para simular problemas de salud mental del exdictador y facilitar su regreso desde Londres. “Yo jamás me habría prestado para un hecho de esa naturaleza”, aseguró en su declaración.
- Frei negó que su Gobierno ayudara a Pinochet a fingir una enfermedad mental: El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle declaró ante la justicia que es falso que durante su administración se elaborara o solicitara un documento con instrucciones para que Augusto Pinochet simulara problemas de salud mental y facilitara así su liberación en Londres.
- La declaración fue entregada en enero de 2026: Frei respondió por escrito en el marco de una investigación por eventual encubrimiento de crímenes de lesa humanidad que entonces encabezaba la ministra en visita Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago.
- El origen está en una revelación del libro Calle Londres 38: Allí, el exasesor presidencial Cristián Toloza Castillo sostuvo que existía un documento de aproximadamente diez páginas con instrucciones para que Pinochet aparentara una depresión ante las autoridades británicas.
- Toloza después se desdijo ante el tribunal: En marzo declaró que solo había conocido por la prensa la existencia de una “especie de guion”, debilitando su versión anterior sobre el supuesto documento. Ese antecedente había motivado una querella presentada en mayo de 2025 por familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte.
- Frei sí reconoció gestiones para lograr el regreso de Pinochet: Explicó que su Gobierno defendió que el exdictador debía ser juzgado en Chile por razones de jurisdicción y soberanía, y aseguró que ese fue el único argumento transmitido al Gobierno británico.
- Recordó una sola conversación con Tony Blair: Frei afirmó que habló una vez por teléfono con el entonces primer ministro británico para plantearle esa posición. También explicó que Toloza se incorporó al equipo que abordaba la detención por su experiencia académica en Londres y que viajó para apoyar a Cancillería y a la representación diplomática.
- Negó conocer otro supuesto documento: Frei descartó tener antecedentes sobre un escrito relacionado con la Caravana de la Muerte que habría contenido la firma de Pinochet autorizando la operación. También negó haber realizado gestiones ante el entonces presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, para facilitar un eventual desafuero.
- La investigación incorporó testimonios de antiguos escoltas: Entre ellos figura el coronel en retiro Juan Gana Araneda, quien relató que Pinochet estaba bajo los efectos de la anestesia cuando fue detenido en 1998 y que durante su estadía en Londres se ponía de pie en distintas ocasiones, pese a la imagen de su regreso a Chile en silla de ruedas.
- La causa fue remitida a otro tribunal: El 29 de abril, Paola Plaza se declaró incompetente para seguir investigando el eventual encubrimiento porque los hechos eran posteriores a octubre de 1998. Los antecedentes fueron enviados al 34° Juzgado del Crimen de Santiago, que deberá resolver si cita a declarar a antiguos escoltas de Pinochet.
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