Kast asegura que Chile tiene combustibles más baratos que el resto de América: cifras lo contradicen

En medio de las protestas por el alza de los combustibles, el Presidente afirmó que Chile registra precios inferiores a los de la mayoría de los países del continente. Sin embargo, datos internacionales sitúan al país entre los 12 más caros de América.

Kast aseguró que Chile tiene combustibles más baratos: En medio de las protestas por el alza de los combustibles, el Presidente José Antonio Kast afirmó que en Chile los precios son inferiores a los de la mayoría de los países del continente americano.

En medio de las protestas por el alza de los combustibles, el Presidente afirmó que en Chile los precios son inferiores a los de la mayoría de los países del continente americano. Las cifras disponibles contradicen esa afirmación: Según GlobalPetrolPrices , Chile ocupa el puesto 12 entre 36 países y territorios de América , ordenados desde el precio más alto al más bajo de la gasolina de 95 octanos.

Según , Chile ocupa el , ordenados desde el precio más alto al más bajo de la gasolina de 95 octanos. El litro alcanza los $1.536,8: Los datos actualizados al 9 de noviembre sitúan a Chile por encima de 24 países y territorios incluidos en la comparación.

Los datos actualizados al sitúan a Chile por encima de 24 países y territorios incluidos en la comparación. Chile está entre los más caros de Sudamérica: El país registra el tercer precio más alto de la región , solo superado por Uruguay, con $2.201 por litro, y Perú, con $1.670,8. Argentina registra $1.406,1; Brasil, $1.228,9; Paraguay, $1.195,1; y Bolivia, $578.

El país registra el , solo superado por Uruguay, con $2.201 por litro, y Perú, con $1.670,8. Argentina registra $1.406,1; Brasil, $1.228,9; Paraguay, $1.195,1; y Bolivia, $578. También ocupa un lugar alto en Latinoamérica: De acuerdo con la misma medición, Chile aparece como el noveno país o territorio con la gasolina de 95 octanos más cara de Latinoamérica .

De acuerdo con la misma medición, Chile aparece como el . La comparación tiene una limitación: Las cifras utilizadas corresponden específicamente a gasolina de 95 octanos, por lo que la nota advierte que no permiten hacer una comparación equivalente para todos los tipos de combustibles mencionados por Kast. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.