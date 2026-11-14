Chile cae ante Colombia por autogol de Maripán y Córdova defiende el rendimiento de La Roja

La selección chilena sufrió una nueva derrota bajo la dirección técnica interina de Nicolás Córdova. La Roja cayó por 1-0 ante Colombia en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, en el primero de los dos encuentros amistosos programados entre ambos combinados, en un partido definido por un autogol de Guillermo Maripán.

El equipo nacional mostró un buen orden defensivo durante parte del primer tiempo, pero tuvo dificultades para generar ocasiones de gol y perdió protagonismo ofensivo después de la apertura de la cuenta.

Colombia protagonizó el primer acercamiento a los tres minutos, cuando Luis Suárez intentó sorprender con un remate de distancia que terminó por encima del arco defendido por Lawrence Vigouroux.

Chile respondió mediante un contragolpe que dejó a Maximiliano Gutiérrez en posición de remate, aunque su disparo fue bloqueado por la defensa local y terminó en un tiro de esquina.

El propio Gutiérrez volvió a generar peligro a los 12 minutos, con un potente tiro libre desde la derecha que impactó en el travesaño.

Diez minutos después, Diego Ulloa obligó al arquero Camilo Vargas a intervenir tras otra jugada de balón detenido, aunque la acción fue invalidada por posición de adelanto del defensor chileno.

La Roja consiguió contener los avances colombianos durante buena parte de la primera fracción, hasta que un error en la salida permitió al equipo local abrir el marcador.

A los 35 minutos, Vicente Pizarro perdió el balón en la mitad de la cancha y Colombia aprovechó la recuperación para iniciar un rápido contragolpe.

Daniel Muñoz avanzó por el sector derecho y envió un centro que fue desviado por Guillermo Maripán hacia su propia portería, estableciendo el 1-0 para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

En el segundo tiempo, Chile perdió intensidad en la presión y tuvo mayores dificultades para recuperar el balón, mientras Colombia comenzó a jugar con más frecuencia cerca del área nacional.

A los 63 minutos, Jhon Arias estuvo cerca de aumentar la ventaja con un tiro libre que pasó próximo al arco de Vigouroux.

Córdova intentó modificar el desarrollo del encuentro con los ingresos de Ben Brereton y Lucas Cepeda, quienes permitieron adelantar al equipo chileno, aunque sin conseguir ocasiones claras para igualar el marcador.

Tras el encuentro, el entrenador interino analizó las dificultades que enfrentó su equipo y destacó las características físicas del seleccionado colombiano.

“Es una selección muy fuerte en casa que te hace ver muy mal en los contraataques. Creo que hasta el gol no habían tirado al arco con facilidad”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Acá físicamente es muy difícil competirle a Colombia, ellos cubren la cancha con dos zancadas. El desgaste físico que uno va generando es mucho mayor”, agregó.

El técnico también abordó la jugada que terminó en el autogol de Maripán y consideró que ambos equipos tuvieron pocas oportunidades durante el compromiso.

“Creo que tampoco hubo tantas ocasiones de gol para ambos equipos, fue un partido trabado. Ninguno de los dos remató tanto, porque nos bloqueamos”, explicó.

Sobre la acción que definió el resultado, señaló que Colombia ejecutó un buen contragolpe y que el defensor chileno alcanzó a desviar el balón cuando Vigouroux estaba preparado para intervenir.

“Ellos hicieron muy buena contra, lamentablemente ‘Memo’ (Maripán) la rozó, si bien estaba Lawrence (Vigouroux) para agarrarla, pero ya pasó. Lo importante es que se compitió”, afirmó.

Pese a la derrota, Córdova valoró el desempeño de los futbolistas jóvenes que están sumando minutos en la selección nacional.

“Veo esto con mucha esperanza, porque hay futbolistas que crecen y están compitiendo de buena manera. Es súper importante para los que el próximo año van a jugar Copa Libertadores”, manifestó.

El entrenador también comparó el resultado con una visita anterior a Colombia, cuando Chile recibió cuatro goles, y sostuvo que observa avances en el rendimiento del equipo.

“No nos sobra nadie, estos partidos son importantes para medir la competencia. La última vez que vinimos nos metieron cuatro goles y creo que ha habido un cambio de imagen. Estamos muy esperanzados por lo que viene”, concluyó.

Chile tendrá una nueva oportunidad frente al mismo rival el próximo martes 17 de noviembre, cuando ambas selecciones vuelvan a enfrentarse en el Estadio Nacional, a partir de las 20:00 horas.