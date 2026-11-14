Punitaqui: funcionaria lleva más de tres años suspendida y recibe sueldo de más de $3 millones

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La directora de Control Interno, Norma Tapia, seguiría suspendida desde un sumario iniciado en 2023, sin resolución conocida. En julio recibió $3,4 millones líquidos, incluidos incentivos. Una abogada advirtió sobre las consecuencias administrativas de prolongar el procedimiento.