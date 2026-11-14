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Punitaqui: funcionaria lleva más de tres años suspendida y recibe sueldo de más de $3 millones
La directora de Control Interno, Norma Tapia, seguiría suspendida desde un sumario iniciado en 2023, sin resolución conocida. En julio recibió $3,4 millones líquidos, incluidos incentivos. Una abogada advirtió sobre las consecuencias administrativas de prolongar el procedimiento.
- Más de tres años suspendida: Norma Tapia Salazar, directora titular de Control Interno de la Municipalidad de Punitaqui, permanecería suspendida preventivamente desde un sumario iniciado en 2023, sin que hasta ahora se conozca una resolución definitiva.
- Sigue recibiendo remuneraciones: Según el Portal de Transparencia municipal, en julio de 2026 Tapia registró $4.344.162 brutos y $3.405.651 líquidos, pese a mantenerse apartada de sus funciones. La nota señala además que estaría con licencia médica.
- El origen está en una fiscalización de Contraloría: En abril de 2023, la Contraloría Regional de Coquimbo acogió una denuncia tras detectar alrededor de 180 jornadas con registros biométricos incompletos durante 2022. También constató que recibió sus remuneraciones íntegramente, sin descuentos asociados a esas omisiones.
- El sumario comenzó en mayo de 2023: Bajo la administración del entonces alcalde Carlos Araya Bugueño, se ordenó iniciar el procedimiento mediante un decreto del 9 de mayo. De mantenerse abierto hasta noviembre de 2026, acumularía tres años y medio de tramitación.
- La suspensión no impide pagar el sueldo: La legislación permite mantener las remuneraciones durante una suspensión preventiva, pues esta constituye una medida cautelar y no una sanción. Sin embargo, la prolongación del procedimiento abre interrogantes sobre la gestión administrativa del caso.
- También recibe incentivos PMG: En julio, Tapia recibió $1,4 millones adicionales correspondientes al Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, pese a no estar trabajando ni formar parte de las metas colectivas de la institución.
- Contraloría fijó límites para esos incentivos: Un dictamen de enero de 2026 estableció que funcionarios que hayan permanecido durante todo el año con licencia médica o suspendidos preventivamente, sin trabajar efectivamente ningún día, no tienen derecho al componente de incentivo por desempeño colectivo.
- Experta apunta a la duración del procedimiento: La abogada María-José Lira Marti calificó un sumario de tres años como una anomalía que afecta los principios de celeridad, eficiencia y debido proceso, y advirtió que una demora injustificada puede generar responsabilidades. El municipio de Punitaqui no respondió las consultas de Aquí Coquimbo.