ClicAM: Kast cae al 18 %, Quiroz defiende acuerdo camionero y cumbre de Xi, Trump y Putin

Kast cae al 18 % de aprobación y el 79 % rechaza la continuidad de Rabat

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó al 18 % en la encuesta Agenda Criteria, seis puntos menos que en la medición anterior, mientras la desaprobación llegó al 72 %. El sondeo también mostró que el 79 % rechaza mantener a Fernando Rabat como ministro de Justicia. Entre quienes conocen la acusación constitucional en su contra, el 68 % respalda su presentación. El estudio se realizó mediante un panel en línea de 802 personas, entre el 12 y el 13 de noviembre. Los resultados se conocen tras una semana marcada por las rebajas de condenas y el acuerdo del Gobierno con los camioneros.

Quiroz defiende acuerdo con camioneros con costo estimado de US$700 millones

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el acuerdo con los camioneros, cuyo costo fiscal estimó en 700 millones de dólares, sujeto a la evolución internacional de los combustibles. La mayor parte del gasto se concentraría entre enero y marzo de 2027. El secretario de Estado aseguró que los recursos provendrán de una mejor recaudación y ahorros de eficiencia, y sostuvo que las medidas no alterarán la consolidación fiscal. También confirmó que participó en el diseño de la propuesta y justificó las concesiones como una respuesta pragmática para terminar con la paralización del transporte.

Tesorería demanda a agrícola vinculada al jefe del Segundo Piso por patentes de agua

Una empresa vinculada a Alejandro Irarrázaval, jefe del Segundo Piso de La Moneda, enfrenta una demanda de Tesorería por patentes de derechos de agua impagas. La acción contra Agrícola Chacabuco Quality Grapes fue presentada en mayo. Un certificado de 2024 cifraba la deuda en más de 149 millones de pesos. La firma explota terrenos y aguas del Ejército en Colina mediante un contrato hasta 2047. El entorno de Irarrázaval señaló que los cobros están impugnados y que dejó la administración en agosto de 2025, aunque mantiene vínculos societarios indirectos con la agrícola.

Fiscalía presenta querella de capítulos contra Antonio Ulloa por caso Audios

La Fiscalía Regional de Valparaíso presentó una querella de capítulos contra Antonio Ulloa, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la investigación del caso Audios. La acción busca autorización judicial para avanzar hacia una formalización por cohecho, prevaricación y revelación de secretos. Entre los antecedentes se investigan gestiones sobre nombramientos judiciales e intercambios de información reservada con el abogado Luis Hermosilla. La presentación quedó ante la Corte de Apelaciones de Santiago y constituye un trámite previo de la persecución penal, no una condena.

Parlamentarias del FA respaldan a Ossandón tras enfrentamientos por el Presupuesto

Once diputadas y una senadora del Frente Amplio respaldaron a Ximena Ossandón, vicepresidenta de la Cámara y militante de Renovación Nacional, tras los enfrentamientos durante el debate del Presupuesto 2027. En una carta, cuestionaron el trato de los republicanos Cristián Araya y Luis Sánchez hacia la legisladora. El pronunciamiento siguió a la controversia por los recursos para organizaciones de derechos humanos, que enfrentó a Javiera Rodríguez y Lorena Pizarro. La mesa de la Cámara advirtió sobre sanciones por expresiones injuriosas y ambos partidos anunciaron acciones ante la Comisión de Ética.

Kast busca inversiones en Vietnam y mayor acceso para carnes y frutas chilenas

El Presidente José Antonio Kast encabezó en Hanói el foro empresarial Choose Chile y llamó a empresarios vietnamitas a invertir en el país. El mandatario señaló como prioridad avanzar en las habilitaciones sanitarias para establecimientos chilenos que exportan carne bovina, porcina y de ave. También planteó ampliar el acceso de kiwis y arándanos frescos, cuyas negociaciones siguen en curso. La actividad abrió su agenda oficial en Vietnam, primera escala de una gira por Asia. El viaje contempla su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se realizará en China.

Irán informa del hundimiento de un superpetrolero tras explosiones en Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán informó que dos petroleros sufrieron explosiones al chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz y que uno de ellos se hundió. Según su versión, el buque transportaba más de dos millones de barriles de crudo. No existe confirmación independiente del hundimiento ni información sobre posibles víctimas o las banderas de las embarcaciones. Por separado, el organismo británico de seguridad marítima reportó un ataque contra un petrolero cerca de Omán, sin establecer una relación con los hechos descritos por Irán. La zona es clave para el transporte de petróleo.

China confirma cumbre de Xi, Trump y Putin para este jueves en Shenzhen

China confirmó que Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán este jueves 19 de noviembre en Shenzhen, al margen de la cumbre de APEC. La cancillería china ratificó el encuentro, que ya había sido anunciado por Washington y Moscú, sin detallar su agenda. Según funcionarios estadounidenses, Trump pretende abordar la reducción de los arsenales nucleares y la guerra en Irán, pero no se espera que trate el conflicto en Ucrania. Pekín mantiene su posición de que Estados Unidos y Rusia deben reducir primero sus arsenales antes de negociar límites para el armamento nuclear chino.

Milei confirma que buscará la reelección presidencial en 2027

El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que buscará un segundo mandato en las elecciones de 2027. El anuncio se produjo el sábado durante una actividad en el Museo de la Casa Rosada, donde defendió su programa económico. El mandatario anticipó que, si continúa en el poder, profundizará la apertura comercial y la reducción de impuestos. También presentó como objetivo extender las relaciones comerciales de Argentina al 90 % del planeta. Milei destacó las políticas de desregulación de su gobierno y la derogación de la ley de alquileres como parte de su defensa del rumbo económico.

Coquimbo gana la Copa de la Liga y asegura un cupo en la Libertadores 2027

Coquimbo Unido ganó la primera edición de la Copa de la Liga al derrotar por tres a cero a O’Higgins, el sábado en el estadio Santa Laura. Luis Riveros marcó dos goles y Guido Vadalá completó la cuenta para el equipo dirigido por Hernán Caputto. El triunfo aseguró a los piratas el cupo Chile tres para la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2027 y su participación en la próxima Supercopa. Es el tercer título del club desde 2025, después del Campeonato Nacional y la Supercopa 2026. La final se disputó tras dos postergaciones por las condiciones climáticas.