El lobo cuidando las ovejas: Rusia asume presidencia del Consejo de seguridad de la ONU

El artículo cuarto de Naciones Unidas señala que “podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo”.

Rusia hoy claramente no está abrazando la paz. Sin embargo, no sólo sigue siendo miembro, sino que este sábado 1 de abril asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los organismos más importantes a nivel planetario, pues tiene ciertas atribuciones especiales que sobrepasan incluso a la Asamblea General.

Por reglamento y de manera casi mecánica, cada integrante se turna —por orden alfabético inglés— en la presidencia cada mes, durante marzo ha estado Mozambique. Por ello, algunos analistas internacionales le han restado importancia a este hecho, diciendo que “la presidencia del Consejo básicamente preside las reuniones y se ocupa de gran parte del trabajo administrativo, pero tiene muy poco poder para influir en las decisiones reales que toma el pleno”.

De hecho, hay que recordar que Rusia estaba a la cabeza del organismo en febrero de 2022, cuando lanzó el ataque a Ucrania.

“Es un tema simbólico, pero importante. Porque Rusia se está convirtiendo en una especie de país paria. Está muy cuestionado a nivel internacional y los apoyos que tiene, aparte de China, son de naciones de su propia órbita, como Bioelorrusia. La gran mayoría del mundo condena la actuación de Rusia en Ucrania y eso no es un tema menor. Le corresponde la presidencia, pero no se ve bien en términos de la imagen internacional y esa imagen concede mayor o menor legitimidad a ciertas resoluciones que adopta el propio Consejo. Debería importar porque es la instancia más importante en términos de paz y seguridad a nivel global”, explica el analista Mladen Yopo.

Agrega que impedir que Rusia asuma la presidencia es prácticamente imposible. “Habría que tener unanimidad del Consejo y Rusia tiene poder de veto”.

Consejo de los Aliados

El Consejo de Seguridad está integrado por quince países, cada uno con derecho a un voto. Cinco de ellos son permanentes (las cuatro potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial: Federación Rusa, Estados Unidos, Reino Unido y Francia + China), y tienen derecho a veto. Entre los 10 miembros no permanentes, América Latina tiene dos cupos, que hoy ocupan Brasil (que termina este año) y Ecuador (vence en 2024). Chile fue miembro por última vez en el período 2014-2015 y le tocó presidir la entidad al ex canciller, Heraldo Muñoz.

Hace años se discute la posibilidad de reformar el organismo, sin embargo, no se ha avanzado ni una sílaba. Se ha planteado en numerosas ocasiones que no está siendo representativo del orden mundial. Grandes países como India o Brasil no tienen representación permanente. No refleja cómo está hoy el poder a nivel internacional, sigue centrándose en las potencias victoriosas de la Segunda Guerra, señala otro experto en la materia.