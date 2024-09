Londres 38: la historia que cruza a Pinochet con un fugado jerarca nazi y una flecha selknam

Acto seguido les pedí una lista de todo lo que tuvieran relacionado con ese lugar en el mundo.

Me enviaron una lista extensa donde había un registro de objetos que provenían de la comunidad indígena de los selknam.

Me preguntaron por qué estaba tan interesado en este aspecto particular y les dije que el libro en el que estaba trabajando era sobre dos hombres, Augusto Pinochet y Walter Rauff, y que me interesaba todo lo que tuviera que ver con genocidios, Patagonia, Tierra del Fuego…