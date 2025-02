Mauricio Claver-Carone, el elegido por Trump para “restaurar el orden” en América Latina

Asimismo, como asesor, Claver-Carone presionó para que se impusieran duras sanciones a Venezuela y a Cuba, justificándolas por las “graves” violaciones de derechos humanos de ambos gobiernos.

La mirada sobre la región

“Si no se cumplen estas dos demandas, habrá consecuencias. No habrá negociación sobre el petróleo de Venezuela. A Estados Unidos no le hace falta el petróleo de Venezuela. No habrá quid pro quo. Tengo un consejo para Maduro: que atienda las demandas, porque si no las cumple, habrá consecuencias. Así que le sugerimos que lo vea como una oportunidad”, dijo dejando en claro cómo aborda el nuevo gobierno su relación con Venezuela.