Claude Shannon, el genial matemático que inventó la era digital

Sin olvidar, por supuesto, que a los 21 años escribió “la tesis de maestría más importante de todos los tiempos”, sentando las bases para todas las futuras computadoras digitales.

Y no exageran: su contribución dio la arquitectura intelectual de internet y la era digital.

No obstante, su nombre no trascendió tanto como el de otros célebres científicos de su época.

Esa tesis

No para Shannon.

Entonces, por ejemplo, algo como “si suena la alarma por la mañana y no es fin de semana, entonces tienes que ir a trabajar” sería el equivalente lingüístico de “si el número X no es igual al número Y, entonces realiza la operación Z” en el circuito de interruptores.

Una esposa computadora

“Simplemente sucedió que nadie más estaba familiarizado con esos dos campos al mismo tiempo”, dijo, y agregó: “Siempre me ha gustado esa palabra, ‘booleano'”.

Era 1940 y Europa estaba bajo la sombra de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto en el que EE.UU. no se había querido involucrar directamente pero que quizás, como ocurrió, no iba a poder evitar.

La Carta Magna

Mientras trabajaba en lo urgente para la guerra, Shannon escribió “Una teoría matemática de la criptografía”, texto finalizado en 1945 pero clasificado y, por lo tanto, no publicado hasta 1949.

Comprendió que el significado semántico de un mensaje era irrelevante para su transmisión: no importaba qué decía, la cuestión era cómo cuantificar la información.

Como un rayo

Shannon, sin embargo, no tenía prisa por publicar.

En retrospectiva, no había razón para temer: la mayoría de las aplicaciones de su teoría a otras disciplinas, como la biología, la neurociencia o el análisis de redes sociales, han sido sólidas y muy valiosas.

En cualquier caso, la preocupación no le duró mucho.

La suya no era solo una mente teórica brillante, sino también una mente extraordinariamente divertida, práctica e inventiva, apunta Jimmy Soni, coautor de Una mente en juego .

Entre ellos, el famoso Teseo, un ratón que podía resolver un laberinto mediante ensayo y error. Además, podía recordar la solución y también olvidarla en caso de que la situación cambiara y la solución ya no fuera aplicable.

Pero su motivación no era práctica.

“Hago lo que me sale naturalmente y la utilidad no es mi objetivo principal. Me gusta resolver problemas nuevos todo el tiempo”, explicó en una ocasión.