“Tengo más posibilidades que ustedes”: ¿Puede el cardenal Chomali ser el nuevo papa?

Tras el fallecimiento del papa Francisco, el cardenal Fernando Chomali, único elector nacional en el próximo cónclave, ha restado importancia a las especulaciones sobre sus posibilidades de convertirse en el nuevo pontífice. “Tengo más posibilidades que ustedes”, ironizó al ser consultado por periodistas.

Chomali, quien asumió como cardenal apenas en diciembre de 2024, admitió que su reciente designación y su limitado reconocimiento en el ámbito eclesiástico global dificultan seriamente cualquier aspiración. “No me conoce nadie, yo conozco cardenales tremendamente competentes”, aseguró, descartando su candidatura de manera tajante.

“No voy a dar nombres, por supuesto, pero sí, yo no me veo, no tengo el carisma, la capacidad, pero sí tengo más posibilidades que ustedes”, cerró.

El teólogo Marcial Sánchez, en conversación con el matinal “Tú Día” de Canal 13, coincidió con esta visión, señalando que el cardenal no tiene vínculos significativos con la Curia Romana ni un cargo relevante en el Vaticano, factores clave en el proceso de elección. “Lo veo difícil”, sentenció Sánchez.

En el cónclave, donde participarán 138 cardenales electores menores de 80 años, se perfila una lista de candidatos destacados como Pietro Parolin (Italia), Antonio Tagle (Filipinas), Matteo Zuppi (Italia) y Fridolin Ambongo Besungu (RD Congo). Aunque Chomali se muestra distante de estas apuestas, el proceso es impredecible, y como se dice en el Vaticano, “el que entra papa, sale cardenal”.