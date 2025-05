La molestia de los fiscales por la salida de Patricio Cooper del caso ProCultura

No pocas críticas ha habido en los últimos días en los círculos de fiscales adjuntos del Ministerio Público tras la decisión del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de remover al fiscal Patricio Cooper de la causa ProCultura, luego del duro fallo que emitió la Corte de Apelaciones de Antofagasta tras resolver un recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus, a quien la PDI pinchó su teléfono, pese a tener solo calidad de testigo en la causa.

Según explicó en off un fiscal, “nadie critica la facultad del FN (Fiscal Nacional) de sacar a un fiscal de una causa, sin embargo se trata de un fallo de una Corte, que aún no había llegado a la Suprema, y lo lógico sería esperar a que hubiera una decisión a firme para cambiar a alguien, no antes”.

Otra persecutora, también bajo reserva de identidad, dijo que “se entiende que el fiscal Valencia está bajo mucha presión política, pero la señal que se nos envía es que, si una Corte no está de acuerdo con el trabajo de un fiscal, lo van a cambiar de inmediato y ese es un desincentivo para cualquiera, entre otras cosas porque en nuestro trabajo estamos siempre sujetos a que los tribunales difieran de nosotros, pero justamente lo que se espera es que la institución nos apoye”.

Sin embargo, las principales quejas no dicen relación con el Fiscal Nacional, sino con el hecho de que la Asociación Nacional de Fiscales nada haya dicho al respecto. Fuentes de dicha organización gremial recuerdan que los fiscales regionales (como Cooper) no forman parte de ella, por lo cual malamente podrían estar argumentando algo en este caso, pero los persecutores aseveran que “lo sucedido no tiene relación solo con Cooper, sino con la forma en que ejercemos el trabajo y la orfandad en que quedamos cuando se toman decisiones de este tipo. Lo mínimo hubiera sido que la asociación algo hubiera dicho, pero nada se ha escuchado hasta el momento”.