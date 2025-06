¿Cuáles son los riesgos de bombardear las instalaciones nucleares de Irán?

Las plantas de enriquecimiento de uranio se utilizan para acumular suministros de un tipo particular (o isótopo) de uranio.

Explosión de energía

Escala nuclear

Sin embargo, disparar un cohete contra los depósitos de uranio enriquecido debidamente almacenados no representaría un “incidente nuclear” de la misma escala que los desastres ocurridos en plantas nucleares como Fukushima o Chernobyl.

“El uranio altamente enriquecido es aproximadamente tres veces más radiactivo que el uranio no enriquecido”, explicó el profesor Jim Smith, de la Universidad de Portsmouth, quien ha estudiado las secuelas del desastre de Chernobyl.

“Pero, de hecho, en la escala de las cosas, ninguno de ellos es particularmente denso en radiactividad. No causaría un problema importante de contaminación ambiental”, aseguró.

Pero dado que no se está realizando ninguna reacción nuclear en las plantas de enriquecimiento, y la explosión de una bomba no desencadenaría una reacción, estos peligrosos “productos de fisión” radiactivos no estarían presentes, añadió Smith.