Trump demanda al Wall Street Journal por carta de Epstein que dice que es falsa

Noticias maliciosas

“Acabamos de presentar una demanda contundente contra todos los involucrados en la publicación del artículo de noticias falsas, maliciosas, difamatorias y falsas en el inútil periódico The Wall Street Journal“, escribió Trump en su red social Truth.

“Espero que Rupert y sus ‘amigos’ estén deseando escuchar las muchas horas de declaraciones y testimonios que tendrán que ofrecer en este caso”, dijo, en referencia a Rupert Murdoch, controlador del imperio mediático que es propietario de The Wall Street Journal. Añadió que se advirtió al periódico y a Murdoch -con quien Trump ha mantenido una relación irregular durante décadas- que serían demandados si publicaban el artículo.

“Estas no son mis palabras”

Trump negó haber escrito la nota tras la publicación del artículo el jueves, y escribió: “Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos”. El jueves, Trump ordenó a la fiscal general Pam Bondi que solicitara la divulgación de documentos relacionados con el testimonio secreto de Epstein ante un gran jurado.