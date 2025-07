¿Boric al Bicentenario boliviano? Las señales de un posible viaje a Sucre en agosto

A menos de una semana del Bicentenario de Bolivia, en La Paz reina el entusiasmo y en Santiago, la cautela. Y es que el Presidente Gabriel Boric estaría evaluando un eventual viaje a Sucre para el 6 de agosto, invitado por su par boliviano, Luis Arce. La visita aún no está confirmada, pero diversas fuentes diplomáticas coinciden en que el tema está siendo analizado con discreción en las más altas esferas del gobierno chileno.

El contexto es particularmente sensible: Bolivia conmemorará 200 años de vida independiente en medio de una aguda crisis económica y a solo 12 días de unas elecciones presidenciales que podrían poner fin al ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS). En ese escenario, la presencia de Boric sería vista en el país altiplánico como una señal política de alto impacto, con repercusiones tanto internas como regionales.

Desde la cancillería chilena no han confirmado ni desmentido el eventual viaje. La agenda internacional la maneja Presidencia, explican. Y desde La Moneda, por ahora, no hay ningún anuncio. Sin embargo, distintas fuentes diplomáticas consultadas por El Mostrador reconocen que la posibilidad existe y se maneja con discreción, aunque aún no estaría cerrada.

Una de las señales más claras surgió la semana pasada en Arica, durante la clausura del XVII Comité de Frontera e Integración Chile–Bolivia, realizado entre el 21 y el 22 de julio. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, encabezó la delegación chilena en un espacio donde se abordaron temas clave como salud, turismo, educación, migración, integración productiva y cooperación energética.

En ese contexto, el viceministro boliviano de Relaciones Exteriores, Esteban Catarina, deslizó públicamente la posibilidad de firmar un acuerdo bilateral sobre aguas transfronterizas el mismo 6 de agosto, con motivo del Bicentenario. “Posiblemente podamos suscribir un nuevo acuerdo el próximo 6 de agosto […] para nosotros será un honor sinceramente recibirlos en nuestra capital”, dijo Catarina, dirigiéndose a las autoridades chilenas presentes. Aunque desde la Dirección Nacional de Fronteras y Límites (Difrol) relativizaron que ese acuerdo pueda estar listo para esa fecha, no descartaron la visita presidencial.

En la instancia también estuvieron presentes el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani, la delegada presidencial regional (s), Carmen Tupa; el cónsul general de Chile en La Paz, Fernando Velasco, y el director nacional de Fronteras y Límites, Carlos Detleff.

De concretarse el memorándum, sería el primer entendimiento formal entre ambos países sobre gestión de aguas compartidas tras el litigio por el río Silala en La Haya. Un gesto concreto de cooperación en un tema históricamente conflictivo.

En Bolivia, distintas fuentes confirman a El Mostrador que existe entusiasmo en la cancillería y el gobierno de Arce por asegurar la presencia de Boric, lo que interpretan como un espaldarazo a la agenda de diálogo y cooperación bilateral. Para el oficialismo boliviano, una fotografía del Presidente chileno en Sucre 12 días antes de las elecciones sería políticamente valiosa, en una campaña marcada por la dispersión del MAS y la incertidumbre económica.

En Santiago, el análisis apunta a otra dirección: el viaje permitiría reforzar el perfil regional de Boric, especialmente en política vecinal, donde ha intentado proyectar una postura pragmática con acento en los derechos humanos y la integración regional.

La columna del exsubsecretario de Defensa y exembajador Gabriel Gaspar, publicada en El Mostrador, refuerza esa idea: destaca que una nueva etapa en las relaciones con Bolivia podría incluir cooperación energética, la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz, avances en infraestructura, conectividad aérea y diálogo político en temas sensibles como la migración irregular.

La posibilidad de que Boric asista al Bicentenario también se enmarca en una escena multilateral. Estarían confirmadas las asistencias de varios mandatarios, como Gustavo Petro (Colombia), Dina Boluarte (Perú), Claudia Sheinbaum (México), Yamandú Orsi (Uruguay) y Daniel Noboa (Ecuador). Una foto en ese contexto, junto a sus pares, sumaría proyección regional a un gesto bilateral que, por sí solo, ya sería altamente simbólico.

Por ahora, nada está cerrado, y en Bolivia ya afinan los detalles logísticos del acto del 6 de agosto.