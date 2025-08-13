El secreto mejor guardado de Axel Kaiser (hasta ahora)

El rockstar libertario chileno, gurú de la Fundación para el Progreso y tercer influencer económico más potente del mundo hispano, según Johns Hopkins, hizo un movimiento silencioso hace un tiempo: cambió su residencia tributaria a Uruguay.

El giro de Kaiser, discreto pero quirúrgico, lo pone fuera del alcance del Servicio de Impuestos Internos. A sus cercanos les dijo: “No pienso pagar impuestos y darle recursos a este Gobierno”, refiriéndose al de Gabriel Boric. Al cierre de esta nota, Kaiser aún no respondía a algunas de las preguntas que le hicimos para explicar su postura. Los que conocen la interna afirman que su principal fuente de ingresos son charlas, libros y su rol en la fundación, que su benefactor ahora es Dag von Appen y que Nicolás Ibáñez pasó a un segundo plano.

El libertario más famoso de Chile defendiendo la patria… pero tributando en otra. Mientras en Santiago cita a Hayek y presenta Parásitos Mentales junto a Milei y Agustín Laje, en Montevideo ya se instala con vista despejada… y cero impuesto chileno. El simbolismo pega: el ideólogo de la derecha dura y hermano de un candidato presidencial decide que su libertad –también la fiscal– se ejerce mejor al otro lado del Río de la Plata.

