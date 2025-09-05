Mientras la Justicia no puede ubicar a Lucía Pinochet, ella toma “cafecito” en Vitacura

A estas alturas, la historia bien podría calificarse como un episodio kafkiano. Al menos para los ojos de la Justicia –simbólicamente vendados–, Lucía Pinochet Hiriart está “inubicable”. Es por esta razón que el tribunal designó a un “defensor de ausentes” para representarla en una demanda por tutela laboral. Efectivamente, la hija mayor de Augusto Pinochet brilla por su ausencia en una causa donde se le acusa, junto a sus hermanos, por “malos tratos” en contra de la enfermera que cuidó a su madre hasta morir y por deudas previsionales con dicha profesional por 60 millones de pesos.

Ya han pasado tres años, siete intentos de notificación en distintos domicilios y un exhorto internacional dirigido a Estados Unidos, donde tampoco pudieron encontrarla. Lo curioso del asunto –además del dinero malgastado– es que un informe migratorio reveló que ingresó al país el 12 de julio pasado y que en la actualidad se encuentra en Chile.

Prueba de ello es que hace un mes, como informó Publimetro, el abogado “antiaborto” Henry Boys subió una foto a Instagram con la primogénita de la familia Pinochet, luego de tomar un café con ella en Vitacura. Allí la mujer aparece sonriente, junto al joven promotor de la castidad, reconocido hace algunos años por hacer clases de educación sexual en las poblaciones.

“Saliendo de un cafecito con doña Lucía Pinochet. Seguiremos trabajando por la verdad histórica y por la justicia hacia quienes salvaron a Chile de las garras del marxismo”, escribió en el posteo.

Los tribunales, al parecer, todavía no se enteran de la cita.

Todo esto sucede, cabe consignar, en medio de una disputa por la herencia del exdictador entre sus hijos y la reciente orden judicial para que los herederos devuelvan al fisco 16 millones de dólares malversados.