El duro editorial de diario conservador de São Paulo contra Bolsonaro

Luego de la fuerte condena emitida por el Tribunal Supremo de Brasil en contra del expresidente Jair Bolsonaro, ha habido todo tipo de reacciones –incluyendo la de José Antonio Kast, que dijo que “hay jueces ahí que tienen una ideología muy marcada”, pero quizá una de las más llamativas ha sido el editorial del diario El Estado, de São Paulo, un medio de derecha liberal que, sin embargo, está completamente de acuerdo con lo obrado por la Justicia.

De hecho, el texto comienza indicando que la condena “engrandece a Brasil”, aseverando que “la democracia brasileña superó su mayor prueba desde el fin de la dictadura militar con escasos rasguños y logró hacer frente a una amenaza real a su existencia”.

Asimismo, el texto señala que en un país donde existe una larga tradición de intervenciones militares en la vida política, y donde siempre ha habido impunidad al respecto, se rompe de este modo “la nefasta tradición de indulgencia hacia militares sediciosos, que empaña la historia republicana”.

El editorial también dice que “la decisión del Tribunal Supremo es una victoria para la sociedad brasileña, que, con gran dificultad, recuperó las libertades democráticas en 1985 y ha luchado por mejorarlas desde entonces”.

Asimismo, pone un fuerte acento en que “también es importante destacar la gravedad de la presión para deslegitimar el juicio a Bolsonaro y sus allegados. El presidente estadounidense, Donald Trump, bajo la influencia de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, impuso sanciones a Brasil y a los jueces del Tribunal Supremo. Hace unos días, incluso amenazó a Brasil con la posibilidad de una intervención militar para liberar a Bolsonaro de la prisión” y culmina subrayando que “Brasil ha demostrado que es capaz de castigar, con todo el peso de la ley, a quienes amenazan la democracia. Y que nadie, ni siquiera un expresidente de la República o un militar de alto rango, está por encima de la ley”.