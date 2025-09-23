Trump confiesa que odia a sus opositores

En una declaración que sin dudas sorprendió a muchos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confesó públicamente, durante el funeral del activista de ultraderecha Charlie Kirk, que odia a sus oponentes.

En la alocución que efectuó en un abarrotado estadio de Arizona, donde Kirk fue despedido por miles de partidarios, el presidente de Estados Unidos lo calificó como “una de la figuras más brillantes de nuestra época, un gigante de su generación y, sobre todo, un devoto esposo, padre, hijo, cristiano y patriota”.

Tras las afirmaciones de Erika Kirk (la esposa del asesinado activista) de que perdonaba al asesino de su marido, Trump dijo que Kirk “no odiaba a sus oponentes, quería lo mejor para ellos”, pero luego aseveró que en eso discrepaba de la víctima, pues marcando las palabras aseveró que “odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos, lo siento”. Dirigiéndose a la viuda de Kirk, afirmó que “Erika puede hablar conmigo y con todo el grupo, y quizá puedan convencerme de que eso no está bien, pero no soporto a mis oponentes”.

La revelación de los sentimientos de odio del primer mandatario de la nación más poderosa del mundo se produjeron solo horas después de que la cadena ABC cancelara uno de los late shows más populares de Estados Unidos, el de Jimmy Kimmel, luego de que el animador criticada a la “pandilla MAGA” (es decir, los partidarios de Trump) y de que Trump afirmara que el “97% de los canales” estaba en su contra. Cabe recordar que ABC anunció ayer que el programa regresaría a sus emisiones normales esta noche.