La noticia falsa sobre Bachelet que repitió Kaiser

Pese a que en los últimos tiempos el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se había cuidado mucho de no propagar noticias falsas –como lo hizo en marzo pasado, cuando dijo que en Chile se administraban 72 dosis de vacunas (son 18), lo que posteriormente “rectificó”, diciendo que eso era en EE.UU. (donde tampoco se inyecta esa cantidad)–, el lunes volvió a caer en ello, repitiendo una de las noticias falsas más prolíficas del último mandato de Michelle Bachelet, que estuvo plagado de informaciones inventadas.

Hablando sobre la postulación de la expresidenta a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dijo que no la respaldaría, pero que tampoco se opondría, “porque es chilena”. Agregó que su gestión como Mandataria fue “mala” y que lo mismo sucedió con su desempeño como Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU, para luego decir –con tono de mucha molestia– que “hay otra cosa que no le olvido a la señora Michelle Bachelet: hasta el día de hoy tenemos la sospecha de que llegó a ser Alta Comisionada de Derechos Humanos en razón de un acuerdo que trajo haitianos a Chile”, afirmó, rodeado de partidarios que asentían con la cabeza y lo aplaudían.

Luego dijo que la razón “de traer cientos de miles de personas de Haití era porque había una planificación de las Naciones Unidas, por lo demás, de sacar gente de Haití”.

Cabe indicar que se trata de una variante de la noticia falsa original, cuyo origen se atribuye al recientemente fallecido “Mamito” (Manuel Contreras Valdebenito, hijo del director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda).

En efecto, fue “Mamito” quien por medio de su cuenta de Twitter comenzó a difundir, hacia 2016 –en medio de la fuerte oleada migratoria que se vivía en Chile y en otros países de América Latina, producto de la grave situación política de Haití–, que tres años antes Bachelet había firmado “un acuerdo secreto con la ONU, con el objeto de recibir 3 millones de inmigrantes haitianos en Chile”.

El hijo del “Mamo” Contreras aseveraba que el Gobierno de Estados Unidos pagaba 3 mil dólares por cada inmigrante, gracias al dinero de George Soros, junto con agregar después que, en realidad, todo esto era un acuerdo de 2010, “financiado por Soros y promovido por la ONU mediante acuerdo secreto con MB el 2010”.

Sin embargo, además de que no existe ningún antecedente que respalde las afirmaciones de Contreras y de Kaiser, sí existen al menos dos investigaciones judiciales que –como ha informado El Mostrador– dan cuenta de lo que había detrás de la migración de haitianos que llegaban en aviones chárter a Santiago, todos portando un sobre: empresas áreas que los captaban hicieron un gran negocio con la migración, debido a lo cual ya hay varios condenados por tráfico de migrantes, incluyendo a una expiloto de la FACH.

Se trataba de empresas que arrendaban aviones embargados y que traían a migrantes con parientes ya asentados en Santiago, los que pagaban cerca de mil dólares por cada asiento. Los sobres, en tanto, contenían muchas veces ese mismo dinero (que después debían reintegrar a los traficantes de migrantes) y reservas de hotel falsas, todo lo cual se utilizaba para justificar la entrada de dichas personas a Chile como si fueran turistas, en función del decreto ley que regía en esos años en materia de migración y que exigía que los turistas demostraran tener dinero para sustentarse en el país, así como una reserva de alojamiento.

