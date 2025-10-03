La polémica decisión de Milei de permitir ejercicios militares de EE.UU. en Argentina

El presidente Javier Milei firmó un decreto el pasado 29 de septiembre que permite la entrada de contingente militar estadounidense a territorio argentino.

El documento señala que el objetivo de la autorización es la participación de tropas del país norteamericano en la denominada Operación Tridente, “a llevarse a cabo en territorio argentino, en las Bases Navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano y en los espacios destinados para instrucción militar, marítimos y terrestres, entre los días 20 de octubre y 15 de noviembre de 2025”.

La acción del mandatario genera polémica, no solo por las implicancias geopolíticas que este movimiento pueda tener, sino también porque lo hizo sin el aval del Congreso Nacional.

El permiso que se concede al Ejército de Estados Unidos se da mediante un instrumento administrativo, pese a que, según la Constitución argentina, una medida de esa naturaleza requiere previa autorización del Poder Legislativo.

La administración de Milei justifica su decisión en una supuesta “naturaleza excepcional” de la situación que “hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.