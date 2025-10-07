Sentencias por motín carcelario: diputado Araya dice que faltó pedir disculpas al Tren de Aragua

Un sarcástico posteo subió a sus redes sociales el diputado Jaime Araya (Ind/PPD), después que el sábado pasado El Mostrador diera a conocer las leves penas que recibieron los líderes de las principales bandas de crimen organizado transnacional que operan en el país, como consecuencia del motín que estos protagonizaron durante 11 días al interior del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) en Santiago.

En efecto, a inicios de septiembre el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a 25 sujetos (de un total de 32 amotinados) a penas que fluctúan entre 21 y 330 días, por delitos como daños simples, amenazas a gendarmes y maltrato de obra a los mismos. Pese a que inicialmente Gendarmería se querelló por Ley de Seguridad del Estado (la cual fija para esos delitos un “piso” de 3 años y un día), parece que a todos los intervinientes eso se les olvidó posteriormente y así, en vez de llegar a un juicio oral, como los gendarmes afectados esperaban, realizaron un procedimiento simplificado, donde los amotinados aceptaron responsabilidad a cambio de esas leves penas.

Araya, quien presidió la comisión especial investigadora sobre el crimen organizado en la macrozona norte, dijo por medio de X que “la sentencia dictada por el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago es incompleta, le faltó incluir unas sinceras disculpas al Tren de Aragua por las molestias causadas”.

— Jaime Araya Diputado (@Dip_JaimeAraya) October 4, 2025

Agregó que la nota de El Mostrador evidencia que “les dieron una pena ridícula y hasta la tuvieron por cumplida, es una completa burla para los gendarmes que son amenazados todo el tiempo”.

Asimismo, reflexionó que “estamos muchísimo peor de lo que parece, por si alguien no lo cree, aquí dejo el RIT 7249-2024” y, haciendo presente la constante crítica que existe en orden a que el garantismo es la consigna habitual en ese tribunal, puso un posdata: “Orrego lucha por llevar la causa penal en su contra al 7mo de Garantía también”, en referencia a las acciones legales realizadas por la defensa del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en orden a sacar del Juzgado de Garantía de Antofagasta la causa que la Fiscalía de esa ciudad sustancia en su contra y llevarla al Séptimo Juzgado de Garantía de la capital.