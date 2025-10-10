Figura que muestra a Milei como un perro faldero de Trump fue creada por un chileno-argentino

Al artista chileno-argentino Nicolás Miranda atribuyó el diario Clarín de Buenos Aires la “intervención” que se realizó el martes pasado en el Museo de Cera de Madrid, en el cual se encuentra –entre otras cosas– una reproducción del famoso Salón Oval de la Casa Blanca, que contiene tres estatuas de tamaño natural, las que representan a Barack Obama, Donald Trump y su esposa Melania.

Sin embargo, quienes visitaban el museo ese día se encontraron, además, con dos curiosas imágenes: un pequeño ser con cuerpo de perro faldero y la cara del presidente de Argentina, Javier Milei, ubicado a los pies de Trump, y una reproducción del muñeco “Chucky”, pero con la cara de Benjamin Netanyahu, sentado en una silla.

Además, en el piso había tres ratas con las caras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Luis Martínez-Almeida, alcalde de la misma capital; y Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox.

Según el diario Clarín de Buenos Aires, Miranda es chileno de nacimiento y residió 12 años en Argentina. Luego de su instalación, que tituló “Child’sPlay” (el nombre de una de las películas de Chucky), el artista dijo a la prensa que “yo trabajo el arte de acción y el arte contextual, que tienen que ver con leer situaciones ya dadas, en este caso la escena que hay en el museo”.

La instalación duró media hora, al cabo de la cual Miranda y su equipo la retiraron, agregando que “a mí me interesa el lenguaje y, siendo sincero, tocar los cojones”.