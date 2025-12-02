Parisi y Kast aún no devuelven chalecos antibalas que recibieron en primera vuelta

Cuando le preguntaron al entonces candidato presidencial Franco Parisi, sobre una fotografía en Valparaíso donde parecía portar debajo de una polera un chaleco antibalas, el líder del Partido de la Gente aseguró que el bulto que se veía era una faja. “Ando con un dolor de espalda y un dolor de cuello gigantesco. Hicimos un drift y tengo un problema en el cuello”, comentó unos días después en una visita a Puerto Montt.

La imagen fue difundida profusamente en redes sociales y se conoció un día después que José Antonio Kast se presentara detrás de un cubículo antibalas, a la usanza de las campañas de otros líderes de la ultraderecha como Donald Trump o Jair Bolsonaro, en un acto realizado en Viña del Mar, el jueves 6 de noviembre.

La imagen de los candidatos presidenciales tomando medidas de seguridad en actos públicos, generó la inmediata reacción de sus contendores políticos. Marco Enríquez-Ominami lanzó duras críticas a Franco Parisi, señalando que mientras proponía instalar minas antipersonales, estaba haciendo uso de chalecos antibalas. “Creo que en Chile hay miedo, pero no manipulen el miedo de los chilenos”, comentó en la ocasión.

Jeannette Jara, a su vez, recriminó a José Antonio Kast por cerrar su campaña en la región de Valparaíso detrás de paredes de vidrio blindado. “Si uno quiere ser presidente del país, tiene que ser capaz de salir libremente a las calles… Yo no le tengo miedo a los chilenos, así que no voy a andar escondida detrás de una cápsula como lo hace Kast”, dijo la abanderada del pacto Unidad por Chile.

Si bien la controversia duró un par de días y luego desapareció en el frenesí típico de las campañas, El Mostrador accedió a un documento que comprueba que Franco Parisi solicitó en calidad de préstamo o comodato, una camiseta de seguridad a un proveedor del rubro que le facilitó implemento a uno de sus asesores hasta el 21 de noviembre de este año, pero que hasta ahora todavía no ha sido devuelta por el líder del Partido de la Gente.

La camiseta de seguridad, a diferencia de los chalecos antibalas, es un implemento ultradelgado para usar debajo de la ropa y está diseñada no solo para resistir balas, sino también cortes de cuchillos u otro tipo de arma cortopunzante. “El problema es que Parisi se la puso con una polera stretch y se le notaba”, dice una fuente que conoce este tipo de equipamiento, cuyo costo según una guía de despacho a la que accedió este medio tiene un valor de poco más de un millón de pesos.

Consultado al respecto, Franco Parisi señaló a El Mostrador que la camiseta se “la mandó un amigo preocupado por mi seguridad durante las fiestas patrias”. Según el candidato que alcanzó el tercer lugar en las últimas elecciones, la prenda “no la usé nunca”. “En Valparaíso usé una faja producto de una lesión en la espalda por los autos tuning. Quedaron de pasarla a buscar y está en el mismo lugar donde la dejaron en septiembre. Siempre se agradece la preocupación de la gente”, explicó.

La camiseta de Kast

Pero Parisi no sería el único candidato a la presidencia que usó este tipo de implemento. Según el mismo proveedor que prefiere no identificarse, José Antonio Kast también tiene en su poder una prenda de seguridad de este tipo, que también habría sido entregada en calidad de préstamo o comodato a para ser usada en la campaña.

A diferencia de Parisi, cuyos cercanos no han respondido aún sobre la devolución de la camiseta de seguridad, el entorno de José Antonio Kast se comprometió hacerlo durante los próximos días, probablemente a la espera del término de la campaña presidencial.

El Mostrador se comunicó con los asesores de prensa del candidato del Partido Republicano, buscando aclarar si es que existían amenazas concretas en su contra o si el uso de este implemento fue una decisión de su equipo de seguridad, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.