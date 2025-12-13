Difunden nuevas fotos de Epstein que muestran a Trump, Clinton y el expríncipe Andrés

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. difundieron 19 fotografías más del patrimonio del difunto magnate financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Bill Gates y el expríncipe Andrés se encuentran entre las personas fotografiadas.

No hay indicios de que estas imágenes impliquen alguna irregularidad, y muchos de los que aparecen en ellas han negado cualquier delito en relación con Epstein.

Además, no todas las fotos publicadas este viernes son nuevas y no son los archivos de Epstein que el Departamento de Justicia de EE.UU. debe publicar antes del 19 de diciembre.

Trump fue amigo de Epstein durante años, pero el presidente ha afirmado que se distanciaron aproximadamente en 2004, años antes de que el financiero fuera arrestado por primera vez.

Trump ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en relación con Epstein.

En un comunicado, el legislador demócrata Robert García afirmó que el comité está analizando “más de 95.000 fotos” recibidas por los herederos de Epstein y que se harán públicas “en los próximos días y semanas”.

Las imágenes de Donald Trump

El presidente de EE.UU. aparece en tres de las 19 fotos publicadas, y otra foto muestra una imagen ilustrada de Trump en sobres rojos con un cartel que dice “Condón Trump”. Las fotos del ahora mandatario incluyen una en la que aparece flanqueado por varias mujeres cuyos rostros han sido tapados.

Otra foto es de él junto a Epstein hablando con la modelo Ingrid Seynhaeve en una fiesta de Victoria’s Secret en Nueva York en 1997. Esta imagen ha estado disponible públicamente durante años.

Una tercera foto de Trump lo muestra junto a una mujer cuyo rostro también ha sido tapado.

Epstein estuvo asociado con muchas figuras conocidas, y el mero hecho de aparecer en archivos relacionados con el financiero caído en desgracia no indica que ninguna de las partes mencionadas haya cometido algún delito.

Además de Trump, en las fotos aparecen el expresidente de EE.UU. Bill Clinton, el expríncipe Andrés, el exasesor de Trump Steve Bannon, el actor y cineasta Woody Allen, el economista Larry Summers, el abogado Alan Dershowitz, el empresario británico Richard Branson y el empresario Bill Gates.

Epstein no aparece en todas las imágenes.

La cercanía de Steve Bannon

Varias fotos del exasesor de Trump Steve Bannon aparecen entre las imágenes difundidas.

Bannon fue uno de los asesores más cercanos de Trump en el período previo a las elecciones de 2016 y en los primeros días de su primer gobierno. Renunció a la Casa Blanca en agosto de 2017.

En noviembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó más de 20.000 páginas de documentos del patrimonio de Epstein.

Entre esos archivos se encontraban mensajes intercambiados entre Epstein y Bannon en 2018, en los que Bannon afirmaba que los manifestantes habían hecho demorar su discurso en la Oxford Union y que no creía poder llegar a su vuelo.

Epstein respondió: “Aquí va. Hay un vuelo de Gulf Air que sale a las 9:50 con escala en Baréin”. Bannon respondió: “Eres un asistente increíble”.

La publicación de los archivos en noviembre incluía una conversación de mensajes de texto en la que el nombre de Bannon está omitido. La BBC pudo establecer su identidad cotejando las fechas, los eventos y los lugares mencionados.

En ese momento, Bannon, quien no está acusado de ningún delito, no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC.

Bill Clinton con Epstein y Ghislaine Maxwell

Una foto incluida en el comunicado muestra a Jeffrey Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, junto a Clinton y otras dos personas que la BBC aún no ha identificado.

Parece haber sido firmada por el expresidente estadounidense.

Un portavoz de Clinton reconoció previamente que realizó cuatro viajes con su personal en el avión privado de Epstein entre 2002 y 2003.

Medios de comunicación estadounidenses han informado, citando registros de vuelo, que Clinton viajó en el avión de Epstein hasta 26 veces.

Clinton ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein. En 2019, un portavoz afirmó que el expresidente no sabía “nada de los terribles crímenes de los que Jeffrey Epstein se declaró culpable en Florida” ni de los que se le imputaron en Nueva York. Otras imágenes publicadas no muestran a ninguna persona. En una de ellas se ven varios juguetes sexuales apilados sobre una alfombra. La foto está tomada en primer plano y no se aprecia el contexto de la habitación.

Otra es una imagen en primer plano de una etiqueta pegada a otro juguete sexual.

Una tercera muestra la mano de una persona con un guante de goma negro delante de lo que parecen ser varios cojines.