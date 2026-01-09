El presidente electo José Antonio Kast levantó ayer una parte del velo sobre la composición del equipo que gobernará, utilizando el Foro Icare para confirmar de manera calculadamente ambigua a algunas figuras clave de su gabinete e imponer la doctrina que regirá su administración.

Aunque Kast fue cauto para abordar la conformación y se abstuvo de ratificar formalmente cualquier nombramiento para evitar la especulación de la prensa, el presidente electo destacó a figuras como Jorge Quiroz, Martín Arrau, Claudio Alvarado, y José García Ruminot, cuyos nombres ya circulaban como futuros ministros, junto al de Iván Poduje.

A ello el futuro mandatario sumó un nombre nuevo (o a lo menos así se interpretó entre algunos asistentes) cuando mencionó a Antonio Walker, el exministro de Agricultura de Sebastián Piñera, destacando sus conocimientos en Educación.

El mensaje fue claro: el martes 20 de enero se confirmará el gabinete, pero su permanencia estará condicionada por el mérito. Kast advirtió que la asignación de cargos no será por antigüedad en el Partido Republicano, sino que recaerá en la persona que sea “la mejor”. Según manifestó, los que llevan muchos años en el proyecto serán los que “más van a sufrir” si creen que el puesto les toca por simple antigüedad, en alusión a la reducción de carteras que ha anunciado y a la representatividad de los ocho partidos que lo apoyaron en segunda vuelta.

El coordinador legislativo: José García Ruminot

Kast ha diseñado un camino de alta presión para su agenda legislativa, y la batuta de ese esfuerzo recaerá en el senador José García Ruminot. En ese sentido, el presidente electo lo mencionó por haber “colaborado mucho” y lo perfiló para un rol de implementación intensa. Se espera que trabaje en la “alta producción legislativa,” manifestando que espera que “terminemos cansados”.

Este énfasis colocó a García Ruminot como el probable jefe de Segpres, el encargado de impulsar la agenda de leyes del gobierno en el Congreso, una labor que exigirá manejo técnico y político.

El rescate educativo y el rol sorpresa de Antonio Walker

La insinuación más notable se produjo con la inclusión de Antonio Walker en ese listado, exministro de Agricultura del gobierno de Sebastián Piñera, pero en un contexto que no era el campo ni la agroindustria, sino las salas de clase.

J.A. Kast dijo que en “el tema de la educación, es dramático ver que jóvenes que tenían una alternativa para salir adelante, ya no la tienen. Ahí miro a Antonio Walker y veo 20 liceos, establecimientos educacionales de primer nivel. Y digo, bueno, no tienen que ser 20, tienen que tener 40, 60”.

El mandatario electo también dijo que sus futuros ministros, subsecretarios y seremis deberán estar “conectados con el trabajo que están haciendo” y no pensando en ser candidatos o buscando reconocimiento mediático, “como cortar cintas”. Deben enfocarse en su área, no en la prensa o en los diarios, agregó.

Respecto a la estructura del Estado, J.A. Kast fue “explícitamente lúdico”, bromeando sobre si habrá “bistros, triministros, y más o quizás no”. Aunque rechazó el término “motosierra”, el fuerte énfasis en el ajuste fiscal permite interpretar que el número y la estructura del gabinete están “bajo revisión” y que buscará un Estado más limitado y eficiente.