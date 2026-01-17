Estas son las opciones militares de EE. UU. en Irán

Durante la mayor parte de las últimas dos semanas, Donald Trump ha estado reflexionando públicamente sobre qué hacer con Irán.

En medio de una brutal represión contra manifestantes contrarios al régimen, el presidente estadounidense prometió una “acción muy contundente”, antes de dar marcha atrás parcialmente el miércoles, 14 de enero de 2026, tras ser informado por “fuentes muy importantes del otro lado” de que “las matanzas en Irán están cesando”.

Esa imprevisibilidad es una seña de identidad de Trump, pero con un portaaviones estadounidense en camino a Oriente Medio, la retirada, según informes, de personal militar de EE.UU. de bases clave en la región y el cierre temporal del espacio aéreo iraní a principios de esta semana, hay indicios de que algún tipo de ataque podría ser inminente. DW preguntó a varios expertos cuáles son las opciones de Estados Unidos en Irán.

¿Existe una opción militar viable para EE.UU. en Irán?

La respuesta depende en gran medida de cuáles sean los objetivos de un ataque, según Mark Cancian, excoronel del Cuerpo de Marines de EE.UU.

“Ningún ataque militar puede impedir que las autoridades iraníes maten a los manifestantes. Sin embargo, Estados Unidos podría atacar a las fuerzas de seguridad, probablemente a la Guardia Revolucionaria, para castigar a Irán y dejar claro a esas fuerzas su vulnerabilidad”, explica Cancian, que actualmente trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un centro de estudios con sede en Washington.

Ashok Swain, director del Departamento de Investigación sobre Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala, en Suecia, coincide en que cualquier implicación militar debe ser “limitada” y cumplir objetivos específicos, como proteger tropas estadounidenses o aliados.

“Eso suele traducirse en una postura de disuasión regional -defensa aérea y antimisiles, protección naval y líneas rojas claras- combinada con acciones muy selectivas, claramente atribuibles, cuando sea necesario”, señala.

Ambos expertos coincidieron en que el uso de tecnología, como el bombardero furtivo B-2 y otros misiles empleados en la operación Midnight Hammer contra instalaciones nucleares iraníes el pasado junio, no tendría sentido en este caso.

“Sería posible, pero no necesario”, explica Cancian. “Misiles de largo alcance, como el Tomahawk serían eficaces. El B-2 se utilizó en Midnight Hammer, porque era el único capaz de transportar la bomba especializada necesaria para objetivos endurecidos y profundamente enterrados”.

Swain añade que “ataques de ese tipo son operaciones de alto riesgo, con un fuerte impacto político, difíciles de mantener dentro de límites, fáciles de malinterpretar y con altas probabilidades de provocar represalias contra fuerzas y socios estadounidenses en la región”.

¿Podría EE.UU. capturar o matar al ayatolá Alí Jameneí?

La captura del líder venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios del mes de enero de 2026 ha sido celebrada por la administración Trump como un gran éxito estratégico.

Sin embargo, los expertos consultados por DW no creen que una táctica similar vaya a aplicarse al ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán desde 1989.

Aunque Eslami considera que “el asesinato es teóricamente posible”, en la práctica lo ve inviable debido a “la estructura interna de Irán, su profundidad geográfica y la lealtad absoluta del Sepah-e Vali-e Amr [la unidad encubierta de la Guardia Revolucionaria], encargada de su protección”.

Cancian añade que la naturaleza de las protestas y la reacción a ellas hacen que, incluso en el improbable caso de que una captura o asesinato fueran posibles, el momento no podría ser ahora.

“Estados Unidos no tiene las fuerzas necesarias desplegadas ni las semanas de preparación requeridas. Además, se trata de un objetivo más difícil, más alejado de Estados Unidos y del punto de lanzamiento en el golfo Pérsico”, explica.

¿Cuáles son las opciones no militares para EE.UU. en Irán?

Dada la escasez de opciones militares disponibles para la administración Trump, puede que una vía menos dramática sea la más sensata.

Swain señala que existen varias opciones “poco debatidas” para EE.UU., entre ellas, “presión financiera sobre entidades específicas vinculadas a la represión, movimientos defensivos regionales que reduzcan la capacidad de maniobra de Irán -como la defensa antimisiles y la seguridad marítima- y una diplomacia que combine incentivos y sanciones”.

Para Cancian, “restablecer Internet [el apagón de comunicaciones ya dura más de una semana] sería la acción más útil para los manifestantes. Les permitiría organizarse, compartir información y concentrarse”.

Por último, para Eslami, la cuestión fundamental es si estas decisiones corresponden siquiera a Estados Unidos en solitario. “La única opción sostenible es volver al derecho internacional, la diplomacia y las instituciones multilaterales. La intervención unilateral continuada refuerza la inestabilidad y sigue un patrón posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que la implicación militar produce sistemáticamente inseguridad a largo plazo, en lugar de orden”, concluye.

Artículo de Matt Pearson, DW