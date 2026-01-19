Trump no cede y planea mandar 1.500 soldados más a Minnesota

Unos 1.500 soldados en servicio activo han recibido la orden de prepararse para un posible despliegue en Minnesota por instrucción del Pentágono, informaron este domingo medios estadounidenses.

The Washington Post, citando a funcionarios de Defensa que pidieron no ser identificados, indicó que el Ejército puso a estas unidades en estado de preparación ante una eventual escalada de la violencia en Minnesota, estado del norte de Estados Unidos que ha sido escenario de grandes protestas contra la campaña de deportaciones del gobierno.

Los soldados sujetos a un posible despliegue, según The Washington Posty ABC News, están especializados en operaciones en climas fríos y pertenecen a dos batallones de infantería del Ejército de Estados Unidos, integrados en la 11.ª División Aerotransportada, con base en Alaska.

En un comunicado, la Casa Blanca dijo al Post que es habitual que el Pentágono “esté preparado para cualquier decisión que el presidente pueda o no tomar”. Sin embargo, ni el Pentágono ni la Casa Blanca respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

El presidente Donald Trump se refirió el domingo a la situación en Minnesota en su red social Truth Social y afirmó que “ICE está sacando de nuestro país a algunos de los criminales más violentos del mundo y los está trayendo de vuelta a casa, donde pertenecen. ¿Por qué está Minnesota luchando contra esto? ¿Realmente quieren que asesinos y traficantes de drogas estén afianzados en su comunidad?”.

Además, sostuvo que “los matones que están protestando incluyen a muchos agitadores profesionales muy bien pagados y anarquistas”, y volvió a cuestionar si “esto es realmente lo que Minnesota quiere”.

Trump también mencionó nuevamente un escándalo relacionado con el desvío de fondos federales destinados a programas de bienestar social en Minnesota como justificación para el envío de agentes de inmigración.

Ley de Insurrección, la amenaza

Los enfrentamientos entre residentes y agentes federales se han intensificado en Minneapolis, la ciudad más poblada de Minnesota, después de que un agente de ICE matara a tiros el 7 de enero a Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, cuando se alejaba en su automóvil tras recibir la orden de salir del vehículo.

El Departamento de Seguridad Pública estatal informó el sábado en X que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, contra quien el Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal, ha movilizado a la Guardia Nacional del estado para apoyar a las fuerzas del orden locales y a las agencias de gestión de emergencias.

El jueves 15 de enero, Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección para desplegar fuerzas militares si las autoridades estatales no detienen a los manifestantes, a quienes acusa de atacar a funcionarios de inmigración tras el aumento del número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Ley de Insurrección es una norma federal que otorga al presidente la facultad de desplegar al ejército o federalizar a la Guardia Nacional dentro de Estados Unidos para sofocar levantamientos internos. Puede invocarse cuando existen “obstrucciones ilegales, combinaciones o reuniones, o rebelión” contra la autoridad federal.

Como parte de una ola de intervenciones, principalmente en ciudades gobernadas por políticos demócratas, el presidente republicano ha enviado en la última semana casi 3.000 agentes federales de ICE y de la Patrulla Fronteriza a Minneapolis y a la vecina St. Paul.

Trump ha afirmado que los despliegues de tropas en Los Ángeles, Chicago, Washington D. C., Memphis y Portland (Oregón) son necesarios para combatir el crimen y proteger propiedades y personal federales de los manifestantes. No obstante, retiró a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, ciudades que han afrontado reveses y desafíos legales.