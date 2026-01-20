¿El abogado Gabriel Zaliasnik a la Embajada de Chile en Buenos Aires?

En las últimas horas ha circulado con mucha fuerza en los partidos de la derecha una información que nadie ha querido confirmar o desmentir: que el abogado Gabriel Zaliasnik estaría siendo considerado por el Presidente electo, José Antonio Kast, para asumir como embajador de Chile en Argentina, en remplazo del actual inquilino en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo.

Fuente cercanas a Zaliasnik reconocen que el nombre de éste se repite con insistencia, pero descartan que exista una decisión tomada a ese respecto o incluso que se le haya realizado una oferta formal.

Como fuera, enviar a Zaliasnik a Buenos Aires tendría un sentido estratégico nada de menor y muy simbólico, considerando que fue presidente de la Comunidad Judía en Chile, entre 2006 y 2010, que el Presidente Javier Milei es de religión judía y que en Buenos Aires existe la segunda colonia judía más importante del mundo fuera de Israel, después de Nueva York.

A ello se sumaría, además, el que quitaría el piso a quienes sostienen -sobre todo por medio de redes sociales- que José Antonio Kast es un nazi, dada su filiación político y el hecho de su padre, miembro del Wehrmacht (el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial) fue militante de dicho partido en Alemania.

Sin embargo, y para usar una figura bíblica, Zaliasnik tiene un talón de Aquiles: su estrecha relación con el abogado Luis Hermosilla. En las investigaciones al respecto figuran chats que muestran cómo ambos y otros abogados operaban para que el fiscal José Morales fuera nombrado como fiscal nacional, así como para sacar al fiscal que indabaga una serie de denuncias por el manejo de la pandemia, y también cómo coordinaban la defensa de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso, ante la acusación constitucional que enfrentó en 2020, diálogo el cual a lo menos había dos mensajes de whatsapp de Zaliasnik que revelaban una cercanía con el senador PS Juan Luis Castro (quien debía actuar como jurado en ese caso), entre otras cosas.

Zaliasnik se defendió al respecto por medio de un comunicado en el cual aseveraba que su progenitor fue muy amigo del padre de Luis Hermosilla, el también abogado Nurieldín Hermosilla, y que “de alguna manera esa amistad siempre se recordaba cuando nos encontráramos con Luis”, pero aseguró que “sin embargo, en términos profesionales con Luis Hermosilla nunca coincidí mayormente sino hasta los eventos relacionados con el estallido social y el Covid. Si bien nunca defendimos a un mismo cliente, si nos relacionamos pues cada uno tenía su propio representado en las respectivas causas”.