ICE: las muertes vinculadas a la agencia migratoria de EE. UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue creado luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando un grupo de extranjeros radicalizados planificó ataques simultáneos que tuvieron como objetivo las Torres Gemelas y el Pentágono.

La agencia es producto de la fusión del antiguo Servicio de Aduanas de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Naturalización. “El ICE cuenta ahora con más de 20.000 agentes y personal de apoyo en más de 400 oficinas en los Estados Unidos y en todo el mundo”, indica en su página web.

Desde el 21 de enero de 2025, tras el inicio del segundo periodo presidencial de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificó las redadas como parte de la política migratoria anunciada por la nueva Administración, centrada en el aumento de las deportaciones de personas en situación irregular.

El ICE ha recibido un impulso financiero para materializar la política migratoria de mano dura del líder republicano. El plan de gastos del presidente para 2026 prevé una asignación de 170.000 millones de dólares al control migratorio durante los años restantes de su gestión, con 75.000 millones destinados solo al funcionamiento del ICE.

Esta transformación ha estado acompañada de una serie de episodios violentos que, recientemente, han generado protestas de miles de personas en diversas ciudades de Estados Unidos. Entre los casos más destacados se encuentran las muertes de Renee Good y Alex Pretti, ambos durante operaciones de agentes federales de inmigración.

A continuación, repasamos sus historias y las de otras personas cuyas muertes están vinculadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de una u otra manera:

El enfermero Alex Pretti

Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, es la víctima más reciente de la política contra inmigrantes irregulares del Gobierno de Trump en Minnesota. Pretti, un enfermero sin antecedentes criminales, fue baleado el 24 de enero por agentes federales en el sur de la ciudad de Minneapolis.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre recibió un disparo tras acercarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza, presuntamente, con una pistola semiautomática de 9 milímetros.

Los videos del tiroteo tomados por transeúntes y publicados poco después, registran a Pretti con un teléfono en la mano. Ninguno de ellos lo muestra con un arma visible.

En uno de los videos se ve a un agente retirar un arma de la cintura de Pretti mientras otros agentes lo mantienen inmovilizado en el suelo, segundos antes de que se produzcan los disparos mortales.

Sus familiares dijeron que Pretti poseía una pistola y tenía permiso para portarla en Minnesota.

Los padres del joven rechazaron la acusación de la Administración republicana de que su hijo era “un terrorista doméstico”. “Las repugnantes mentiras que la Administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprensibles y repugnantes”, apunta una declaración escrita de la familia que se describe como “desconsolada”.

Su muerte ha provocado una nueva crisis de poderes entre Trump, que defiende la operación en la que fue baleado Pretti, y el gobernador demócrata Tim Walz, que decidió desplegar la Guardia Nacional en medio de las intensas manifestaciones que están teniendo lugar diariamente en el estado de Minnesota en rechazo a la estrategia del ICE.

Renee Good, la madre baleada en su automóvil

El 7 de enero, también en el sur de Minneapolis, la escritora y poeta Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un agente de la agencia migratoria.

Según informes de la Policía local y testigos, algunos agentes del ICE estaban concluyendo una de sus redadas cuando varios vehículos civiles, incluido el de Good, quedaron bloqueados en la calle por el caos generado por la operación federal.

Los videos que registran los hechos muestran cómo un agente, con el rostro cubierto, se acerca a la camioneta de la mujer de 37 años y le grita para que abra la puerta, mientras tira de la manija del automóvil.

Renee Good avanza el carro levemente hacia adelante en un intento de alejarse del lugar, según la versión de los testigos, cuando un segundo agente, justo al frente del auto, extrae su pistola y efectúa al menos dos disparos a través del parabrisas, impactando a la mujer en la cabeza.

En contraste a los videos de los hechos, la secretaria de SeguridadNacional, Kristi Noem, dijo que el agente que le disparó a Good “siguió exactamente su entrenamiento” para protegerse y proteger a sus colegas.

Noem también calificó a la escritora de “terrorista doméstica”, a pesar de que, hasta la fecha, su Departamento no ha proporcionado pruebas para justificar esa acusación.

La muerte de Geraldo Lunas Campos

Según el ICE, este inmigrante cubano murió el 3 de enero en un campo de detención en los terrenos de una base estadounidense en El Paso, Texas, después de experimentar una “emergencia médica”.

Sin embargo, luego de que ‘The Washington Post’ informara que la muerte de Lunas Campos posiblemente sería clasificada como homicidio por el médico forense del condado, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado en el que aseguró que el hombre de 55 años había intentado suicidarse y murió tras poner resistencia a los oficiales de seguridad.

Luego, el médico forense publicó esta semana un informe en el que determinaba que la muerte de Lunas Campos había sido un homicidio debido a “asfixia por compresión del cuello y torso”.

Otras muertes bajo custodia del ICE

El 14 de enero otros dos inmigrantes murieron: un hombre procedente de Nicaragua, que fue encontrado inconsciente en la base militar de East Camp Montana, y otro hombre, esta vez mexicano, que también fue hallado inconsciente en un centro de detención en Georgia, según la agencia de noticias Reuters, que cita información del ICE, pero no brinda nombres exactos.

La prensa estadounidense también registra otros hechos similares en lo que va de 2026 atribuyendo la información al ICE. ‘Los Angeles Times’ indica que Parady La, de 47 años y origen camboyano, que estaba detenida en el Centro Federal de Detención (FDC) de Filadelfia, Pensilvania falleció el 9 de enero en esas instalaciones; mientras que Luis Gustavo Nuñez Cáceres, nicaragüense, de 42 años, falleció el 5 de enero en las instalaciones del Centro de Procesamiento Joe Coley en Texas.

Muertes en custodia del ICE alcanzan un máximo en más de 20 años

De acuerdo a información del ICE, citada por el centro de estadística Statista, las muertes bajo custodia de la agencia migratoria llegaron a su nivel más alto en 2025 en más de 20 años.

Dichos datos indican que al menos 30 personas no estadounidenses murieron bajo el control del servicio federal el año pasado.

El aumento de estas muertes, como las historias de Good y Pretti, ha puesto al ICE bajo un intenso escrutinio por parte de la sociedad civil, grupos de derechos humanos y múltiples sectores políticos en suelo estadounidense.

Luego del fatal episodio en el que falleció Renee, la directora de crisis, conflictos y armas de Human Rights Watch, Ida Sawyer, afirmó que “durante el último año, el ICE y otros agentes federales han abusado de comunidades de inmigrantes en todo Estados Unidos con impunidad”.