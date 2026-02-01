De lamentar su “desafortunada” muerte a tildarlo de “agitador”: los giros de Trump sobre Alex Pretti

Donald Trump sigue enviando mensajes mixtos en medio de la creciente indignación popular por el violento despliegue de agentes federales en Minneapolis, que desencadenó las muertes de Renée Good, el 7 de enero pasado, y de Alex Pretti, el 24 de enero.

Ante la ira acumulada, sobre todo después de este último caso, el mandatario estadounidense había suavizado el tono adoptado por miembros de su Administración, quienes, en un primer momento, no dudaron en tildar a Pretti de “terrorista doméstico” y de acusarlo de poner en riesgo la integridad de los agentes involucrados en su arresto.

Cuando comenzaron a salir a la luz videos que desmentían la versión oficial y mostraban que el enfermero de 37 años estaba reducido en el suelo por varios miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes de ser ejecutado con una ráfaga de disparos, Trump y sus funcionarios cambiaron el tono.

El propio presidente calificó lo ocurrido de “hecho desafortunado” y, aunque evitó críticas al accionar de los oficiales y cuestionó que Pretti portara su propia arma, sí prometió una “investigación honrada y honesta” que debería “supervisar yo mismo”.

Sin embargo, el viernes, Trump levantó nuevamente el manto de piedad y se volcó a Truth Social para calificar de “agitador y, quizás, insurgente” a Pretti, quien “ha perdido mucho valor tras el video recientemente publicado”.

El nuevo video que Trump usa de justificativo para deslegitimar a Pretti

En su publicación, el jefe de la Casa Blanca se refirió a una nueva grabación que muestra un altercado entre el enfermero y un grupo de uniformados, ocurrido once días antes de su muerte. En ella se observa cómo un grupo de al menos cinco agentes federales, fuertemente armados, detienen y derriban a Pretti, quien previamente les había proferido insultos y había roto una de las luces traseras del vehículo policial.

Mientras el material no refleja qué desencadenó la discusión, sí se ve a Pretti –quien parece portar una pistola en su cintura– y otros civiles gritando y haciendo sonar silbatos, una táctica difundida en las comunidades de Minneapolis y otras ciudades estadounidenses para avisar de la presencia de oficiales del ICE. Finalmente, los agentes lanzan gases lacrimógeno y balas de gomas hacia los manifestantes, antes de soltar a Pretti y marcharse en sus camionetas.

En la interpretación particular de Trump, el fallecido enfermero de 37 años “grita y escupe en la cara a un agente del ICE muy tranquilo y controlado”, algo que no se observa en las imágenes difundidas, y “luego patea alocadamente un vehículo gubernamental nuevo y muy caro, con tanta fuerza y ​​violencia que la luz trasera se rompió en pedazos”.

Eso, según el mandatario, “fue una muestra de abuso e ira (de Pretti), a la vista de todos, desquiciado y fuera de control”. Una afirmación que resuena cuando diversas oenegés nacionales e internacionales y dirigentes políticos han acusado precisamente a los oficiales de inmigración de cometer abusos y extralimitarse en sus funciones.

Frente a la difusión de este nuevo video, el abogado que representa a la familia de Pretti, Steve Schleicher, confirmó en declaraciones a la cadena CBS News que el enfermero había sido “agredido violentamente por agentes de ICE” días antes del tiroteo que causó su muerte.

“Nada de lo que sucedió una semana antes puede justificar el asesinato de Alex a manos de ICE”, sentenció el letrado.

Abren una investigación por la posible violación de derechos civiles en el caso Pretti

Las declaraciones de Trump enrarecen su compromiso real con impulsar una pesquisa exhaustiva sobre la muerte de Pretti. Justamente, sus dichos coincidieron con el anuncio del Departamento de Justicia acerca de la apertura de una investigación por la posible violación de los derechos civiles del enfermero.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, indicó: “Estamos analizando todo lo que pueda arrojar luz sobre lo que sucedió ese día y en los días y semanas previos a lo sucedido” y remarcó que “el presidente Trump ha dicho repetidamente: ‘Por supuesto, esto es algo que vamos a investigar'”.

Consultado sobre por qué no se realiza una investigación similar en el caso de Renée Good, Blanche recordó que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia no indaga todos los tiroteos cometidos por miembros de los cuerpos de seguridad, sino que deben existir “circunstancias que justifiquen una investigación”.

Esta pesquisa es distinta a la investigación federal iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que, según informó este viernes su secretaria Kristi Noem, será liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), y no por la unidad departamental Investigaciones de Seguridad Nacional, como había sido anunciado inicialmente.

Noem, quien fue fuertemente criticada por haber tildado a Good y Pretti de “terroristas”, evitó referirse a los motivos de esta aparente modificación. “Seguiremos la investigación que lleva a cabo el FBI y les daremos toda la información que necesitan para concluirla y asegurarnos de que el pueblo estadounidense conozca la verdad de la situación y cómo podemos seguir adelante y seguir protegiendo al pueblo estadounidense”, afirmó, en declaraciones a Fox.

Por otra parte, Aduanas y Protección Fronteriza, que forma parte del DHS, está realizando su propia investigación interna sobre el tiroteo, durante el cual dos oficiales abrieron fuego contra Pretti.