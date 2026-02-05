Los rumores sobre el aterrizaje de Luis Cordero en el Consejo de Defensa del Estado

Es un rumor a voces desde hace varios meses, pero se exteriorizó hace pocos días, cuando la Asociación de Funcionarios del Consejo de Defensa del Estado (CDE) envió una carta al Presidente Gabriel Boric. En la misiva, los funcionarios del CDE solicitan que la vacante dejada por el consejero Jaime Varela Aguirre —quien jubiló en abril de 2025— sea ocupada por un abogado de carrera del propio organismo. Con esto, lo que buscan es privilegiar criterios técnicos por sobre políticos, en una velada referencia a las voces que indican que ese cupo no se ha llenado porque estaría “reservado” para el actual Ministro de Seguridad Pública, exministro de Justicia y exsubsecretario del Interior Luis Cordero.

Los cargos de consejeros en el CDE son muy apetecidos, no solo porque son prácticamente inamovibles y duran hasta los 75 años, sino porque permiten a los abogados seguir tramitando causas en las que no participe el fisco y, además, posee un sueldo más que interesante.

En diciembre, por ejemplo, el exdiputado de RN, exministro de Defensa y actual consejero del CDE, Alberto Espina, tuvo un sueldo líquido de 13 millones 305 mil pesos, lo que incluía un bono cuatrimestral. En octubre el líquido superaba los ocho millones de pesos. El presidente del CDE, Raúl Letelier, por su parte, obtuvo 14 millones 646 mil pesos líquidos de sueldo en diciembre y 9 millones 144 mil en octubre,

Los funcionarios, en ese sentido, plantean la necesidad de que el reemplazo de Varela responda a un criterio de carrera funcionaria. Y con ese objetivo, apelan a compromisos asumidos por Boric en su programa de gobierno de 2021, donde prometió “la promoción y carrera funcionaria en base al mérito y la antigüedad” como parte del mejoramiento de la función pública, compromiso que la asociación cita en su carta.

El presidente de la Asociación de Funcionarios del CDE, Helmuth Griott, explicó al respecto que “propugnamos que la designación sea una designación técnica y para ello le solicitamos al Presidente de la República que nombre a alguien que trabaje en el Consejo de Defensa del Estado, un abogado que conozca la labor jurídica y técnica que realizamos”, señaló.

En esa línea, el dirigente sostuvo que la preocupación del gremio apunta a resguardar un perfil profesional con conocimiento interno del servicio. “Que predomine el aspecto técnico, con una cultura legal que propenda a un juicio más neutral desde el punto de vista ideológico, basado en el trabajo propio del Consejo”, agregó.

Consultado por los rumores que han circulado respecto de un eventual arribo del ministro Luis Cordero al CDE, Griott dijo que “no tenemos preocupaciones particulares con ningún nombre, pero es preferible que sea alguien que haya trabajado en el Consejo. Tenemos muy buenos abogados que pueden hacer con mucha eficiencia ese trabajo, con el know how y la ventaja de conocer la institución”, afirmó.

Por cierto, la discusión no es nueva al interior del CDE. En noviembre de 2020, las asociaciones gremiales del organismo cuestionaron públicamente la designación de Espina, acusando una vulneración a la carrera funcionaria y un uso político del cargo.